Por qué Florida ha sacado a más de 22,500 niños de un seguro de salud para familias de bajos recursos

Video Más de 460,000 niños se quedan sin Medicaid en Florida: estas son las opciones para obtener cobertura

La totalidad de los miembros demócratas de la Cámara de Representantes de Florida denunciaron que el gobernador Ron DeSantis está despojando ilegalmente de atención médica a miles de niños de hogares de bajos ingresos.

En un carta dirigida a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) los legisladores demócratas indican que desde el primero de enero Florida ha dado de baja a más de 22,500 niños del Florida KidCare, la versión de Florida del Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP), subsidiado conjuntamente por fondos federales y estatales.

PUBLICIDAD





La carta pide al ente gubernamental que rechace una nueva estructura de primas propuesta por el gobernador de Florida a la que decriben como "punitiva" y que justificaría la salida de miles de niños de ese seguro y que según los legisladores es contraria al espíritu de la ley.

Por qué Florida saca a niños de bajos recursos de un programa de salud que fue diseñado para protegerlos

La semana pasada, el gobierno de Florida impugnó en una corte federal de Tampa la validez de la 'cláusula de elegibilidad continua', una norma incluida en la ley de asignaciones consolidadas de 2023 que garantiza 12 meses de cobertura en el seguro de salud infantil si se realiza al menos un pago de prima.

DeSantis argumenta que la cláusula de elegibilidad continua convierte a CHIP en un programa de ayuda social que anula una ley estatal que exige el pago mensual de primas.

Florida decidió no esperar por la decisión de la corte antes de continuar sacando a niños de la cobertura del Florida KidCare.

Expertos en la materia han manifestado preocupación de que un fallo judicial a favor de Florida podría ser interpretado como una luz verde para otros estados para cancelar la cobertura CHIP a niños cuyos padres no pagan las primas mensualmente.

El promedio mensual de expulsiones del programa en lo que va de 2024, es de más de 1,500 niños, una cifra que excede la totalidad de expulsiones ocurridas durante 2023.

“Florida es el único estado en el país que saca a niños del CHIP”

La representante demócrata por Florida, Kathy Castor, quien lideró el grupo que escribió la carta, dijo en un comunicado que “el gobernador DeSantis y el estado de Florida han privado injustamente a 22,500 niños de la atención que necesitan, el único estado del país que lo hace”.

PUBLICIDAD

Castor quieres que las agencias gubernamentales intervengan “para evitar que el gobernador Ron DeSantis y el estado de Florida eliminen la cobertura médica de decenas de miles de niños que actualmente dependen del Florida KidCare”.

Castor dijo en una entrevista con The Guardian que las expulsiones de Florida KidsCare han creado "una crisis enormemente cruel e insensible de parte de nuestro gobernador y del estado de Florida, que están dispuestos a sacrificar a niños enfermos por sus objetivos políticos".

La representante describió al medio el caso de una familia que tiene una niña de dos años y medio que nació tres meses antes de tiempo que “se alimenta exclusivamente a través de una sonda y tiene retrasos extremos en el desarrollo y requiere atención de enfermería las 24 horas”, cuya cobertura fue cancelada.

Castor describió el caso como “ desgarrador, cruel e innecesario”.

La Agencia para la Administración de Atención Médica de Florida emitió un comunicado que según su texto tenía como propósito “aclarar las cosas”, en la que dijo que “hasta abril de 2024, más de 182,000 niños se han inscrito en Florida KidCare, lo que representa un aumento del 66% en la inscripción desde mayo de 2023”.

El comunicado, que no disputa la cifra de las expulsiones, las justifica diciendo que “la cancelación de la inscripción por falta de pago de las primas es crucial para mantener la integridad y la sostenibilidad a largo plazo del programa y ayuda a Florida a continuar manteniendo su alto nivel de servicio de calidad para los participantes de KidCare.