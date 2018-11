Ex asesor de campaña de Trump deberá presentarse a prisión este lunes

Un ex asesor de campaña del presidente Donald Trump deberá presentarse a prisión este lunes para servir una condena de dos semanas , según una orden de un juez federal.

“Papadopoulos esperó hasta última hora para buscar alivio; de hecho, no presentó su segunda moción, la solicitud de suspensión, hasta el último día hábil antes de que se programara su rendición para cumplir su sentencia", dice la orden de Moss de 13 páginas. “Solo tiene su propio retraso por culpar".

Moss observó que muchos casos similares han resultado en libertad condicional, pero dijo que impuso una sentencia de encarcelamiento en parte para enviar un mensaje al público de que la gente no puede mentirle al FBI, reportó The Associated Press.