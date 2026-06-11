Aranceles

Estados Unidos devolvió 22,000 millones de dólares en aranceles aduaneros en mayo

El gobierno estadounidense reembolsó 22,000 millones de dólares en un solo mes a importadores afectados por los aranceles anulados por la Corte Suprema

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Por:N+ Univision
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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el miércoles que las autoridades efectuaron reembolsos de aduanas por valor de 22,000 millones de dólares el mes pasado, lo que supone la primera serie de devoluciones tras la anulación por parte del Tribunal Supremo de los aranceles globales impuestos por el presidente Donald Trump.

Los datos del Departamento del Tesoro mostraron que las devoluciones de aranceles aduaneros en mayo compensaron los derechos recaudados ese mes, que también ascendieron a 22,000 millones de dólares.

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Este cambio se produjo después de que el Tribunal Supremo asestara un duro golpe a la agenda económica de Trump en febrero, al dictaminar que se había extralimitado en sus funciones al utilizar poderes económicos de emergencia para imponer aranceles generalizados a los socios comerciales de Estados Unidos.

Desde entonces, un sistema de reembolsos gestionado por el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU ha comenzado a procesar los reembolsos de unos 166,000 millones de dólares recaudados en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

Sin embargo, la administración Trump ha apelado la orden del tribunal comercial de reembolso de aranceles, lo que podría tener consecuencias para los reembolsos en curso.

El juez Richard Eaton, del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, advirtió en una carta la semana pasada que cualquier interferencia en la gestión del caso podría "desincentivar el progreso continuo" en el proceso de reembolso.

Desde que el Tribunal Supremo falló en contra de los aranceles globales de Trump, el líder estadounidense ha recurrido a otras autoridades para imponer un nuevo arancel del 10% a las importaciones.

Si bien este nuevo arancel es temporal, los funcionarios estadounidenses también han tomado medidas para implementar aranceles más duraderos.

El fallo de la Corte Suprema no afecta los aranceles sectoriales impuestos por Trump a productos como el acero, el aluminio y los automóviles.

Video Aranceles y economía en forma de K: quién gana y quién pierde
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