Los grupos liberales que no quieren que el juez Brett Kavanaugh se convierta en el próximo magistrado de la Corte Suprema de Justicia tienen sus esperanzas depositadas en la republicana Susan Collins para que bloquee al nominado del presidente Donald Trump .

Collins es una de las dos senadoras republicanas favorables al aborto que tiene el Partido Republicano y ha dicho que no votaría por un magistrado que ponga en riesgo el derecho al aborto que está garantizado desde 1973 por la decisión de Roe vs. Wade que adoptó la Corte Suprema.

Sin embargo, no es claro que ese pueda ser el caso, porque los organizadores no han ofrecido a la republicana darle esos fondos si ella vota en contra de Kavanaugh.

“La senadora Collins tomará su decisión basada en los méritos de la nominación. Amenazas y otros intentos de acosarla no jugarán ningún papel en su decisión en lo absoluto”, dijo la portavoz de Collins, Annie Clark.

Al cabo de cuatro días de audiencias en el Comité Judicial del Senado la semana pasada, las respuestas de Kavanaugh reconociendo el “importante precedente” que dice que representa Wade vs. Roe y negándose a comprometerse a no tomar decisión que lo limiten, no disiparon las sospechas de muchos demócratas y liberales.