En su primer día en Londres, Trump critica a Theresa May y pone en duda el acuerdo comercial entre ambos países

Duras críticas a May

Donald Trump empañó las esperanzas de la primera ministra británica, Theresa May, al asegurar que no habrá acuerdo de libre comercio con Estados Unidos si Reino Unido mantiene unos lazos económicos estrechos con la UE tras el Brexit.

En la entrevista, concedida antes de su llegada el jueves a Reino Unido para la visita oficial, el presidente estadounidense lamentó que May no hubiera escuchado su consejo de mostrarse más dura en las negociaciones con Bruselas.

"Yo lo habría hecho de manera muy diferente. De hecho le dije a Theresa May cómo hacerlo, pero ella no estuvo de acuerdo, no me escuchó", aseguró Trump, que consideró que siguió un camino que no se corresponde con lo que apoyaron los británicos en el referéndum de 2016 sobre la salida de Reino Unido de la UE.