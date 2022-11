Los demócratas dominan el voto hispano, pese a que los republicanos avanzan en Florida: aquí lo analizamos

“Los cubanos y los venezolanos no se están comportando como el resto de la comunidad hispana en los Estados Unidos”, dijo Rosenberg, para quien también es importante reconocer que los hispanos no son un bloque monolítico y se comportan de maneras distintas en diferentes lugares del país y entre grupos de distinto origen geográfico. “Estamos en un punto donde este concepto por lo menos en las elecciones de un voto hispano se vuelve anticuado, anacrónico” dijo Rosenberg, quien explicó que “las generalizaciones amplias del voto hispano ya no son útiles”.