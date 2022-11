Cómo el peligro de extremistas violentos amenaza las elecciones que definen el control del Congreso de EEUU

“Hay candidatos que se postulan para todos los niveles de cargos en Estados Unidos, para gobernador, el Congreso, fiscal general, secretario de estado, que no se comprometerán a aceptar los resultados de las elecciones por las que están compitiendo. Ese es el camino hacia el caos en Estados Unidos. No tiene precedentes. Es ilegal. Y es antiestadounidense. Como dije antes, no puedes amar a tu país solo cuando ganas”, dijo el mandatario.