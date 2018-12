"El silencio es vergonzoso": Comey critica a republicanos por no defender al FBI de "las mentiras" de Trump

El exdirector del FBI James Comey criticó duramente a un grupo de congresistas republicanos por no hacer nada sobre los constantes ataques del presidente Donald Trump al buró en el marco de una segunda interpelación a puerta cerrada por parte de los comités judicial y de supervisión de la Cámara de Representantes.

"La reputación del FBI ha recibido un gran golpe porque el presidente de Estados Unidos mintió constantemente", dijo Comey para luego rematar: "El daño no tiene nada que ver conmigo".

Paradójicamente el pasado mes de noviembre el diario The Washington Post reveló una caso similar en el que que la hija del presidente, Ivanka Trump, usó una cuenta personal de correo electrónico para responder asuntos de gobierno. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes planea investigar si la asesora de la Casa Blanca violó normas establecidas en las leyes federales, tal como pidieron los republicanos con respecto a la ex secretaria de Estado y ex candidata presidencial demócrata.