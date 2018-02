El gobierno federal de EEUU cierra por falta de acuerdo sobre el presupuesto por segunda vez en tres semanas

El gobierno federal de Estados Unidos cerró este jueves parcialmente por segunda vez en tres semanas, luego de que el Senado no lograra alcanzar un acuerdo presupuestario que mantuviera funcionando al ejecutivo. A minutos de que se cumpliera el plazo, los senadores decidieron tomar un receso hasta las 12:01am sin haber alcanzado los votos necesarios.

Se prevé que la votación ocurra este mismo viernes en la madrugada para decidir cuánto de la carga presupuestaria se destinará a gastos militares y cuánto a los programas nacionales para mantener la operatividad.



El senador Rand Paul camina hacia su oficina del Capitolio después de hablar en el pleno del Senado y frenar la votación que evitara un nuevo cierre del gobierno. Jose Luis Magana/AP

En principio se espera que la medida se someta a votación en el Senado a la 1:00am y tras aprobarse, pasaría a la Cámara de Representantes y luego al presidente Donald Trump para su firma en algún momento de este mismo viernes.

Sin embargo, más temprano la Casa Blanca había advertido a sus agencias que tomaran previsiones ante la eventualidad de un nuevo cierre, que se materializó a la medianoche.

La decisión sobre un pacto presupuestario fue bloqueada este jueves por la tarde cuando el senador republicano por Kentucky Rand Paul se negó a abrir el proceso de votación en el Senado que parecía allanar el camino para la solución del pulso presupuestario por los próximos dos años.

Según Paul, el presupuesto que debatía el Senado aumenta peligrosamente el déficit fiscal al permitir la expansión del gasto público.



"Con toda honestidad, de buena fe, no puedo simplemente mirar hacia otro lado ahora que mi partido es cómplice del déficit", afirmó Paul en su discurso en el Senado.

"Cuando los republicanos están al mando, no hay un partido conservador. Muchos de los llamados conservadores pierden la cabeza", añadió Paul, de tendencia libertaria.

La ley extiende el presupuesto del gobierno por seis semanas más, aumenta el techo de la deuda y eleva los límites de gasto público en unos 300,000 millones de dólares por los próximos dos años.

La Cámara de Representantes ya había aprobado un plan que destinaba menos dinero a defensa y no incluía el gasto en programas domésticos que exigían los demócratas, por lo que deberán votar sobre la versión modificada que le entreguen los senadores.

La duda se produce en parte por la oposición expresada por la líder de la minoría demócrata Nancy Pelosi en su maratónico discurso de la víspera exigiendo que el cuerpo considerara una solución para los dreamers y en parte porque los republicanos fiscalmente más conservadores pueden objetar la ampliación del gasto acordada por los senadores .

Pese a protagonizar el discurso más largo en la historia desde que la Cámara Baja estableció límites para las intervenciones de sus miembros, el presidente del Congreso, el republicano Paul Ryan, no se ha comprometido aún a considerar el caso de los llamado soñadores como sí hizo el líder de la mayoría republicana en el Senado Mitch McConnell, una decisión que permitió acercar las posiciones con los demócratas y presentar el acuerdo bipartito.



En todo caso fue claro al afirmar este jueves que el tema de los dreamers debía ser abordado solo una vez se resuelva el atasco generado por la falta de acuerdo sobre el presupuesto.

"Entiendan esto: si queremos cambiar nuestro foco y dedicarnos a la otra gran prioridad, que es una solución sobre DACA, tenemos que resolver este acuerdo sobre el presupuesto", dijo Ryan.

El cierre administrativo del 20 de enero duró apenas 69 horas y los demócratas accedieron a dotar de fondos al Gobierno hasta la pasada medianoche a cambio de, precisamente, regularizar a los dreamers, una condición que no figura en el acuerdo que se discute ahora.

Esta semana, en plenas negociaciones, el presidente hizo alusión a la demanda de la oposición que le afeó su primer aniversario en el poder.

"Me encantaría ver un cierre (...). Si tenemos que cerrar (la Administración) porque los demócratas no quieren seguridad, y por otro lado, no quieren encargarse de nuestras Fuerzas Armadas, entonces cerrémoslo, tendremos otro cierre", dijo.