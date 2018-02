Senado anuncia un acuerdo bipartidista de dos años para evitar cierre del gobierno y deja por fuera a los dreamers

Trump amenaza con paralizar de nuevo el gobierno federal si los demócratas no aceptan su plan migratorio

Los líderes del Senado llegaron a un acuerdo que permitirá el financiamiento del gobierno más allá del 8 de febrero, cuando está previsto que se terminen los fondos aprobados a fines de enero.

El acuerdo, sin embargo, no contempla una solución para legalizar a los dreamers, jóvenes que llegaron al país con sus padres siendo niños. Después de superar el cierre del gobierno el 30 de enero, ambos partidos habían convenido en que este punto se debatiera una vez que se anunciara un presupuesto para el funcionamiento del gobierno.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, dijo que el debate sobre este tema se dará en los próximos días. Univision Noticias confirmó que las conversaciones bipartidistas arrancarán tan pronto como la semana que viene.

“Hemos pactado un gran acuerdo presupuestario bipartidista para evitar el cierre del gobierno”, anunció McConnell en un discurso en el pleno del Senado.





Seguidamente, el líder de la minoría demócrata, Charles Schumer, ratificó lo expresado por su colega republicano al reconocer que el acuerdo “no tiene todo lo que los demócratas o los republicanos querían, pero tiene lo que es mejor para la gente”. En sus palabras no mencionó a los dreamers.

“Así como aumentamos el gasto en defensa, lo aumentamos para temas domésticos de la clase media”, dijo Schumer dando a entender que el tema del gasto en aspectos no militares y que separaba las posiciones de los parlamentarios había sido superado.

Según los lineamientos del acuerdo que han compartido algunos senadores con la prensa, los límites de gasto que están actualmente establecidos por ley subirán a unos 319,000 millones de dólares, poco más de la mitad para defensa y el resto para programas domésticos.



Unos 90,000 millones de dólares están destinados a la asistencia de las víctimas de la reciente temporada de huracanes y de los incendios forestales.

Insisten en DACA

Sin embargo, momentos antes de que se hiciera el anuncio en el Senado, en la Cámara de Representantes la líder de la minoría demócrata, Nancy Pelosi, había dicho que ella y un "buen número" de miembros de su bancada –no precisado– se opondrían a un acuerdo a menos de que el presidente de la Cámara, Paul Ryan, se comprometiera a tratar el tema de los dreamers, una responsabilidad que asumió McConnell.

"Sin el compromiso del vocero Ryan, equiparable al del líder McConnell, este paquete no tendrá mi apoyo ni el de un buen número de miembros de nuestro caucus", advirtió Pelosi.





Los demócratas aspiran un compromiso por parte de los republicanos para no abandonar el tema de inmigración y seguir considerando el futuro de DACA, según explicaron a Univision Noticias fuentes de la oficina de Pelosi.

El ultimátum de Pelosi se debe a que la estancia legal de los dreamers en el país está en riesgo luego de que el presidente Trump anunciara el fin de DACA.

Las mismas fuentes reconocen que los republicanos tienen los suficientes votos en la Cámara para aprobar la medida temporal que envíe el Senado y que se evite el cierre del gobierno. Pero para un acuerdo definitivo de dos años podría haber objeciones entre los más conservadores en lo que se refiere a los gastos no militares y los republicanos podrían no alcanzar la mayoría necesaria para aprobarlo pues necesitan votos demócratas.



El jefe de Relaciones con el Congreso de la Casa Blanca, Marc Short, había dicho poco antes a los periodistas que los líderes del Congreso habían llegado a un acuerdo.

La víspera, el presidente Donald Trump dijo que le “encantaría” ver un nuevo cierre del gobierno, si los demócratas no terminaban de aceptar su propuesta migratoria, pese a que se sabía que los líderes parlamentarios estaban trabajando para un acuerdo que evitara esa eventualidad.





No aceptamos estas promesas

Los soñadores que aguardan una solución legislativa para legalizar sus permanencias en EEUU dijeron estar decepcionados del acuerdo pactado entre demócratas y republicanos en el Senado.

“Hemos sido bien claros. A los demócratas les pedimos que se pongan de una vez en el lado correcto de la historia y tengan la valentía de poder decir no a un presupuesto si no tiene protecciones para los dreamers”, dijo a Univision Noticias Juan Manuel Guzmán, director de asuntos gubernamentales de United We Dream (UWD).

En cuanto al compromiso anunciado por McConnell de iniciar en los próximos días conversaciones migratorias en el Senado, Guzmán advirtió que “el problema de las promesas sin garantías y sin fundamentos solo se trata de palabras que se las puede llevar el viento, y este tipo de compromiso se puede descarrilar”.

El activista agregó que “este tipo de compromiso permite a los republicanos influenciar y presentar sus políticas antiinmigrantes”, un escenario que ya han visto en las últimas tres semanas.



“No aceptamos estas promesas, es hora de acciones. El tiempo de las promesas ya pasó. Hay mucha incertidumbre y preocupación en estos momentos”, dijo.

Greisa Martínez, directora de políticas de UWD, dijo que si bien “los demócratas movieron el presupuesto sin el Dream Act, esperamos que en la Cámara de Representantes, cuando se revise la versión del Senado, la oposición cumpla lo que nos prometió de no aprobar nada si no incluye una solución para los dreamers. Queremos ver que cumplirán lo que nos prometieron”.