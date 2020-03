El coronavirus hace más difícil para los hispanos contarse en el Censo 2020

“Sabemos que el censo no es una prioridad ahora entre los latinos, pero si no ponemos atención a esto hoy, los hispanos serán los más afectados en el futuro”, explicó Angélica Razo, directora de Mi Familia Vota en Texas.

Respuesta insuficiente

Participación entre latinos

La oficina del Censo estimó que un 1.5% de la población hispana no fue contada en 2010, lo que representa aproximadamente unas 700.000 personas.

Una de las principales inquietudes dentro de la comunidad latina es si el formulario incluye la pregunta por la ciudadanía. Según el trabajo realizado por Pew Research Center un 53% de las personas encuestadas cree que se preguntará por la ciudadanía en el formulario y un 27% no están seguros si esta información estará o no en el documento.

Aunque el formulario claramente omite la pregunta y sólo se enfoca en información para confirmar el número de personas que viven en el hogar, domicilio, origen, etc; disipar estas dudas continúa siendo uno de los obstáculos más grandes en la participación de hispanos.

Por el momento la Oficina del Censo extendió el plazo de auto respuesta, que inicialmente culminaría el 30 de abril. Ahora las personas tienen hasta el 14 de agosto. El gobierno también retrasó la etapa puerta a puerta, cuando los empadronadores voluntarios visitan las casas de las personas que no han contestado.

El ejemplo de covid-19

La senadoras advirtieron que en el caso de Nevada, por ejemplo, las autoridades estatales calculan que el estado podría perder casi $170 millones en fondos federales para la atención médica y los programas de bienestar infantil durante la próxima década, si solo un 1% de los residentes no participan en el censo del 2020.

A pesar de las advertencias, no queda claro aún si el distanciamiento social podrá ser mitigado con el “acercamiento virtual” o si estas semanas de aislamiento son un tiempo valioso que los latinos no podrán recuperar y que se traducirá en una deuda que no terminarán de pagar en los próximos 10 años.