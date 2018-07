El abogado de Trump lo grabó mientras discutían el pago a una modelo de Playboy, según The New York Times

El que fue durante mucho tiempo el letrado personal del presidente, Michael Cohen, grabó en secreto conversaciones que tuvo con el mandatario dos meses antes de las elecciones de 2016. Según The New York Times, las cintas están en manos del FBI.

El informe detalla que Cohen grabó una conversación con Trump, entonces candidato presidencial republicano, en la que discutieron pagos a una exmodelo de Playboy, Karen McDougal, quien asegura haber tenido una aventura con Trump.

El periódico, citando abogados y otras personas familiarizadas con la grabación, dijo que el FBI confiscó la grabación este año durante una redada realizada en la oficina y la casa de Cohen.

Al igual que en el caso del pago a la actriz porno, Stormy Daniels, las autoridades buscan, entre otras cosas, información sobre estos pagos porque pueden ser violaciones a las leyes federales de financiamiento de campaña.

El actual abogado personal de Trump, Rudolph Giuliani, confirmó este viernes al diario neoyorquino que efectivamente Trump había discutido los pagos con Cohen, pero dijo que finalmente nunca se efectuaron.

Para Giuliani, la cinta muestra que el presidente no hizo nada malo. "Nada en esa conversación sugiere que tenía conocimiento de ello por adelantado", dijo Giuliani a NYT.

Quién es (y qué dice) Karen McDougal



McDougal, una modelo de la revista erótica Playboy, alega que tuvo una aventura de varios meses con Trump hace más de una década, poco después de que Melania Trump, actual primera dama, diera al hijo de la pareja, Barron.

Ella asegura que había vendido su historia a la compañía dueña del medio sensacionalista National Enquirer antes de las elecciones de 2016 para que sea publicada, pero el medio decidió no hacerlo. Esa práctica de pagar por una nota exclusiva y no publicarla se llama catch and kill , y es utilizada normalmente por tabloides para que, por una razón o por otra, no salga a la luz.

Por su historia, a McDougal le pagaron $150,000 dólares pero la modelo quiere liberarse de ese acuerdo y contar su historia.

David Pecker, presidente de American Media Inc. (matriz de National Enquirer) es amigo de Trump, detallan varios medios.

McDougal presentó una demanda contra la empresa American Media Inc. en marzo. Allí indica que el medio no 'actuó solo' sino que, en las sombras de ese pago, estaba Michael Cohen, tildado como el 'solucionador de problemas de Trump'.



" American Media celebró el acuerdo con la Sra. McDougal en coordinación con Michael Cohen, un agente de la campaña de Trump, y con el propósito de influir en las elecciones presidenciales de 2016", alega la demanda.

El primer rastro de la historia fue conocido cuando el 4 de noviembre de 2016, días antes de las elecciones que Trump ganó, The Wall Street Journal publicó una historia que decía que American Media Inc había pagado $150,000 a McDougal. El contrato, según el reporte, no obligaba al National Enquirer a publicar la historia y sí requería el silencio total de McDougal.

En febrero de 2018, The New Yorker publicó un artículo que hace referencia a un documento que McDougal escribió sobre el presunto romance, que un amigo proporcionó a la revista y McDougal confirmó.

Según el contrato entre McDougal y American Media que está incluido en los documentos judiciales, citados por The Washington Post, la modelo aparecería en portadas de revistas, algo que no sucedió. American Media dijo meses atrás a The New York Times que solo contactó a Cohen para chequear el relato de McDougal sobre su affair con Trump.

Un vocero de American Media Inc. declaró a CNN que la mujer "ha tenido la libertad de responder a las preguntas de la prensa sobre su relación con el presidente Trump desde 2016" y que la compañía no la había "silenciado". Pero en su denuncia, McDougal dice que el medio la amenazó con "ruina financiera" si hablaba de su historia con otros medios.

La Casa Blanca ha negado la historia hasta estos momentos y aún no ha comentado sobre este nuevo episodio.

Un (Nuevo) dolor de cabeza para la imagen de Trump

Cualquier pago que se haga en campaña para influenciar sobre la elección o la imagen de un candidato es considerado un gasto de campaña. Un pago hecho para silenciar una historia potencialmente dañina para un candidato

Los expertos dicen que l a violación específica depende de dónde proviene el dinero: si es del comité de campaña de Trump o de Trump, la única violación es que la campaña no divulgó el gasto correctamente. "Los candidatos pueden gastar fondos ilimitados de su propio dinero en campaña, pero los gastos deben ser informados".



Pero si proviene de otra fuente, Cohen ya dijo que el dinero salió de su bolsillo, se trataría de una violación de información y una violación del límite de $2,700 para las contribuciones a la campaña.