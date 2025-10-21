Trump reclama dinero a su propio Departamento de Justicia por haberlo investigado

Video Trump manda demoler el Ala Este de la Casa Blanca: así será el salón de baile que quiere construir

Donald Trump confirmó este martes que su equipo de abogados busca recibir dinero de su propio Departamento de Justicia por investigaciones realizadas en el pasado sobre su conducta.

El presidente respondió así a un artículo de The New York Times (NYT), que horas antes reportó que el republicano había presentado demandas administrativas, en las que solicitó unos $230 millones en daños relacionados con el registro que el FBI realizó en 2022 en su propiedad de Mar-a-Lago en busca de documentos clasificados, y con otra investigación sobre posibles vínculos entre Rusia y su campaña presidencial de 2016.

Preguntado por periodistas, Trump aseguró que el gobierno federal le debe "mucho dinero" por dichas investigaciones sobre sus acciones y aseguró que él tendría la última palabra sobre cualquier pago a realizar.

El mandatario afirmó que desconoce las cifras en dólares involucradas y sugirió no haber hablado con funcionarios al respecto. "Lo único que sé es que me deben mucho dinero", insistió.

Aunque el Departamento de Justicia tiene un protocolo para revisar este tipo de demandas, Trump afirmó: "Es interesante, porque soy yo quien toma la decisión, ¿verdad? (...). Esa decisión tendría que pasar por mi despacho", añadió.

Declaró que podría decidir donar ese dinero o usarlo para ayudar a financiar el salón de baile que está construyendo en la Casa Blanca.

NYT destacó que cualquier arreglo podría ser aprobado en última instancia por altos cargos del Departamento de Justicia que forman parte de su núcleo de confianza o que, en algunos casos, llegaron a defenderlo en sus múltiples batallas legales.

Uno de los principales abogados defensores del presidente en la investigación de Mar-a-Lago, Todd Blanche, es ahora fiscal general adjunto del Departamento de Justicia. El actual fiscal general asociado, Stanley Woodward, representó al coacusado de Trump en el mismo caso de los documentos clasificados, Walt Nauta.

“En cualquier circunstancia, todos los funcionarios del Departamento de Justicia siguen las directrices de los funcionarios de ética de carrera”, declaró a la agencia AP un portavoz del Departamento de Justicia.

¿Qué reveló NYT sobre las demandas de Trump a su propio Departamento de Justicia?

NYT informó que las dos demandas se presentaron ante el Departamento de Justicia como parte de un proceso que busca resolver las quejas federales mediante acuerdos y evitar litigios.

Una de las demandas administrativas, presentada en agosto de 2024 y revisada por AP, solicita daños compensatorios y punitivos por el registro de su propiedad en Mar-a-Lago y el caso resultante, que alega que acumuló documentos clasificados y frustró los esfuerzos del gobierno para recuperarlos.

Su abogado alegó que el caso constituía un "procesamiento malicioso" llevado a cabo por el gobierno de Joe Biden para perjudicar el intento de Trump de regresar a la Casa Blanca, obligándolo a gastar decenas de millones de dólares en su defensa.

Esa investigación dio lugar a cargos penales que el fiscal especial del Departamento de Justicia, Jack Smith, abandonó en noviembre pasado debido a la política del departamento contraria a la acusación formal de un presidente en ejercicio de sus funciones.

NYT reportó que la otra demanda solicita una indemnización por daños y perjuicios relacionada con la investigación Trump-Rusia, concluida hace tiempo, que sigue provocando la ira del presidente.

Trump ya manifestó su interés en recibir una compensación durante una comparecencia en la Casa Blanca la semana pasada con Blanche, el director del FBI, Kash Patel, y la fiscal general Pam Bondi, quien formó parte del equipo legal de Trump durante uno de los casos de "impeachment" en su contra.

“Tengo una demanda que iba muy bien, y cuando asumí la presidencia, dije: 'Me estoy demandando a mí mismo. No sé. ¿Cómo se resuelve la demanda?'”, declaró. “Dije: 'Dame X dólares', y no sé qué hacer con la demanda. Es una gran demanda y ahora que gané, se ve mal. Me estoy demandando a mí mismo, así que no sé”, concluyó.

