Trump apela ante la Corte Suprema la decisión de Colorado de sacarlo de las boletas de las elecciones del estado

El expresidente Donald Trump apeló este miércoles ante la Corte Suprema de Estados Unidos la decisión de Colorado de eliminarlo de las boletas de las elecciones primarias del estado.

La apelación se da luego de que el pasado martes, la Corte Suprema de Colorado declaró que el expresidente Donald Trump no puede postularse a la Casa Blanca en virtud de la cláusula de insurrección de la Constitución de Estados Unidos, y lo retiró de la papeleta de las elecciones primarias presidenciales del estado.

La decisión fue la primera vez en la historia que la Sección 3 de la 14ta Enmienda fue utilizada para descalificar a un candidato presidencial.

La disposición se ha utilizado con tanta moderación en la historia de Estados Unidos que la Corte Suprema de Estados Unidos nunca se ha pronunciado al respecto.

El acontecimiento del miércoles se produjo un día después de que el equipo legal de Trump presentara una apelación contra un fallo de la secretaria de Estado demócrata de Maine, Shenna Bellows, de que Trump no era elegible para aparecer en la boleta electoral de ese estado por su papel en el ataque al Capitolio. Tanto los fallos de la Corte Suprema de Colorado como los de la Secretaria de Estado de Maine están en suspenso hasta que se resuelvan las apelaciones.

La nueva apelación de Trump ante la Corte Suprema de Estados Unidos también sigue a una del Partido Republicano de Colorado. Los observadores legales esperan que el tribunal superior acepte el caso porque se refiere a cuestiones constitucionales no resueltas que afectan al corazón de la forma en que se gobierna el país.

Qué se espera tras la apelación de Trump

Sean Grimsley, abogado de los demandantes que buscan descalificar a Trump en Colorado, dijo en un podcast legal llamado “Law, disrupted” que espera que el tribunal más alto del país se dé prisa una vez que acepte el caso, como espera que lo haga.

"Tenemos una primaria el Súper Martes y necesitamos saber la respuesta", dijo Grimsley.

El tribunal superior de Colorado confirmó la conclusión de un juez de un tribunal de distrito de que el 6 de enero fue una “insurrección” incitada por Trump. Estuvo de acuerdo con los peticionarios, seis votantes republicanos y no afiliados de Colorado cuya demanda fue financiada por un grupo liberal con sede en Washington, en que Trump violó claramente la disposición.

Al hacerlo, el tribunal superior estatal revocó un fallo del juez del tribunal inferior que decía que no estaba claro si la Sección 3 debía aplicarse al presidente. Ésa es una de las muchas cuestiones que consideraría el tribunal más alto del país.

Otros incluyen si estados como Colorado pueden determinar quién está cubierto por la Sección 3, si se necesita acción del Congreso para crear un proceso para prohibir a las personas ocupar cargos públicos, si el 6 de enero cumplió con la definición legal de insurrección y si Trump simplemente estaba participando en la Primera Guerra Mundial.

Seis de los nueve jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos fueron designados por republicanos y tres de ellos por el propio Trump.

El fallo de Colorado citó una decisión anterior de Neil Gorsuch, uno de los designados por Trump para el tribunal superior, cuando era juez federal en Colorado. Ese fallo determinó que el estado tenía un interés legítimo en eliminar de la boleta presidencial a un ciudadano estadounidense naturalizado que no era elegible para el cargo porque nació en Guyana.

Qué dice la llamada cláusula de insurrección

La disposición apenas se ha utilizado desde los años posteriores a la Guerra Civil, cuando impedía que los confederados derrotados regresaran a sus antiguas posiciones gubernamentales. La cláusula de dos oraciones dice que cualquiera que jure “apoyar” la Constitución y luego participe en una insurrección no puede ocupar un cargo a menos que dos tercios de los votos del Congreso lo permitan.

Los juristas creen que su única aplicación en el siglo XX fue ser citada por el Congreso en 1919 para bloquear el asiento de un socialista que se oponía a la participación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial y fue elegido miembro de la Cámara de Representantes.

Pero en 2022, un juez lo utilizó para destituir de su cargo a un comisionado del condado rural de Nuevo México después de que fuera declarado culpable de un delito menor por ingresar al Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero. Los grupos liberales presentaron una demanda para bloquear a los representantes republicanos Madison Cawthorn y Marjorie Taylor Greene. postularse para la reelección debido a sus roles ese día.



