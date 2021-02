Dimite el subsecretario de prensa de la Casa Blanca tras amenazar a una periodista

"Estoy devastado por haber avergonzado y decepcionado a mis colegas de la Casa Blanca y al presidente Biden, y después de una discusión con el liderazgo de comunicaciones de la Casa Blanca esta noche, renuncié a mi puesto y no regresaré de la licencia administrativa", informó Ducklo.

“Sé que esto fue terrible. Sé que no puedo retractarme. Pero también sé que puedo aprender de ello y hacerlo mejor. Este incidente no es representativo de quién soy como persona y estoy decidido a recuperar la confianza de todos a los que he defraudado debido a mis actos intolerables", añadió.