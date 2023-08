"Por supuesto que perdió": por qué DeSantis ahora admite públicamente que Trump no ganó en 2020

La más reciente encuesta de The New York Times/Siena College muestra a Trump con una enorme ventaja de 37 puntos porcentuales sobre DeSantis, mientras que el mayor donante individual de su campaña, el empresario hotelero Robert Bigelow, dijo a Reuters el viernes que no donará más dinero a menos que DeSantis atraiga nuevos donantes importantes y adopte un enfoque más moderado.