Cómo Trump y DeSantis están haciendo las paces tras una campaña llena de insultos, críticas y motes

El virtual candidato presidencial republicano, Donald Trump, y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, parecen haber superado cualquier rencilla tras las ríspidas campañas primarias republicanas.

Y para muestra está una conversación telefónica entre Trump y DeSantis, ocurrida la semana pasada, en la cual el exmandatario estadounidense alabó públicamente los esfuerzos del gobernador republicano para recaudar fondos a su favor.

“ Ron, amo que estés de vuelta”, dijo el expresidente al gobernador, a quien antes llamó "DeSantimonio".

La reunión, convocada por DeSantis con donantes republicanos, fue sostenida en el salón de conferencias de un hotel en Fort Lauderdale, Florida. En el encuentro, el gobernador logró convencer a sus aliados de hacer donaciones que sumaron 3 millones de dólares.

De los insultos, al amor

La relación entre Trump y DeSantis ha tenido altibajos, particularmente en el periodo en el cual DeSantis compitió contra Trump y otros republicanos por la nominación del partido para convertirse en su candidato en las elecciones de noviembre.

Por ejemplo, en el 2023, a medida que DeSantis buscaba consolidar su liderazgo político en las primarias, Trump inició una campaña de insultos y descalificaciones dirigidas el gobernador. En febrero de 2023, Trump lo llegó a acusar, sin pruebas, de conductas sexuales inapropiadas a través de una publicación en la red social Truth Social, propiedad del magnate.

También lo calificó como un "globalista" y de no ser un republicano auténtico. En numerosas ocasiones, también utilizó el apodo de "DeSantimonio" para burlarse de él.

También dirigió mensajes a Trump a través de anuncios de campaña en los que cuestionó por qué gastaba "millones" en atacarlo a él y no a los demócratas.

Sin embargo, la actitud hostil de Trump hacia DeSantis dio un viraje nuevamente, de vuelta a la cordialidad, a partir de que el gobernador anunció la suspensión de su campaña por la candidatura republicana.

Luego de esto, Trump ha hecho varios guiños a DeSantis.

Aunque fue más cauto, DeSantis respondió en su momento a las críticas de Trump diciendo que dedicaba su tiempo en campaña buscando derrotar al presidente demócrata, Joe Biden, y no criticando a otros republicanos.

Pero a medida que la campaña fue avanzado, el gobernador lanzó duras invectivas a Trump, desde por su edad hasta por su fracaso en las elecciones de 2020.

“No necesitamos más presidentes que hayan perdido el control de su bola rápida”, dijo en un evento de campaña, en referencia a la edad del magnate, de 77 años.

Afirmó también que la nominación de los republicanos no debería ser un premio, especialmente para “alguien que ni siquiera pudo detener a Joe Biden”.

DeSantis, contrario a su posición inicial, llegó a admitir la derrota del expresidente en 2020 y consideró que la victoria de Biden se debió a que la gente estaba “votando en contra de Trump”.

“Seamos honestos, dio energía a los demócratas”, dijo. "Podríamos hacer que John Kennedy cruce la puerta ahora mismo y no energizaría a los demócratas tanto como lo hace Donald Trump".

DeSantis impulsa súper PAC para Trump

El gobernador de Florida llegó incluso a cuestionar el uso que le estaba dando Trump a los fondos de campaña, que según varias fuentes, van en gran medida a pagar los costos por los costos de sus numerosos problemas judiciales.

“¿Por qué está recaudando ese dinero? ¿Y a dónde va ese dinero?", dijo DeSantis en un evento de campaña. “¿No va a parar a muchos abogados?”, agregó.

Sin embargo, es el mismo gobernador quien ahora lo ayuda a reunir más dinero.

En el encuentro del jueves, Trump fue enlazado vía telefónica para agradecer los esfuerzos del grupo encabezado por DeSantis para obtener fondos a través del super comité de acción política -también llamado super PAC-, Right for America, que es impulsado por el gobernador para ayudar al magnate.

Un super PAC un esquema utilizado en la política estadounidense para recaudar fondos sin límites. Los fondos pueden ser utilizados libremente, pero no pueden tener coordinación directa con las campañas.

Las donaciones a Right for America forman parte de un acuerdo alcanzado entre los equipos de DeSantis y de Trump luego que simpatizantes de DeSantis expresaron su preocupación de que sus donaciones acaben siendo utilizadas para pagar los gastos legales de Trump, quien actualmente enfrenta varios cargos por distintos delitos.

Los donantes recaudaron el jueves más de 3 millones de dólares para el super PAC.

En la reunión del jueves, DeSantis presionó a los asistentes a continuar con los esfuerzos de recaudación con el objetivo de evitar una victoria del actual mandatario demócrata, quien busca la reelección.

De acuerdo con un asesor político senior de DeSantis que habló bajo la condición de anonimato con AP, Trump dijo en la llamada de unos 15 minutos de duración que los donantes debían “enfocarse” en la recaudación de fondos.

Va DeSantis por más eventos recaudatorios

Se espera que el gobernador de Florida y sus aliados continúen sus esfuerzos de recaudación con más eventos en Texas, California, Washington y posiblemente en Nueva York, reportó AP.

Donantes que hablaron con AP sobre el encuentro del jueves se dijeron sorprendidos por la cordialidad entre DeSantis y Trump durante la llamada telefónica.

De acuerdo con una persona que también habló bajo la condición de anonimato acerca de la reunión, la charla telefónica entre Trump y DeSantis fue “ muy amable” e incluso hablaron de golf, uno de los pasatiempos preferidos del exmandatario.

Tras anunciar la suspensión de su campaña en las primarias, DeSantis anunció su respaldo a los esfuerzos de Trump y en un encuentro cara a cara en abril el gobernador ofreció su apoyo al magnate.

