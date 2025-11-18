Por qué fue inusual el abrumador voto en el Congreso para forzar la publicación de los 'archivos Epstein'

En una rara e inesperada demostración de colaboración partidista, las dos cámaras del Congreso estadounidense aprobaron este martes un proyecto de ley que obligaría al Departamento de Justicia a hacer públicos los archivos sobre Jeffrey Epstein.

El resultado no fue solo inusual por el apoyo abrumador conseguido, sino también por la rapidez con la que el trámite vio luz verde tras meses de bloqueo por parte del liderazgo republicano.

PUBLICIDAD

En el Senado, el líder de la minoría, el demócrata Chuck Schumer, solicitó a sus colegas aprobar el proyecto por un mecanismo exprés llamado consenso unánime. Ningún senador de la Cámara se opuso, por lo que el proyecto de ley será enviado a Donald Trump para su firma.

Apenas horas antes, el proyecto de ley que promovieron inicialmente el republicano Thomas Massie y el demócrata Ro Khanna, fue aprobado con una votación 427-1, lo que supuso una rotunda mayoría en tiempos de grandes divisiones políticas.

El único voto en contra fue del representante Clay Higgins, un republicano de Louisiana que es un ferviente partidario de Trump. Higgins también preside una subcomisión que inició una citación al Departamento de Justicia para los archivos de Epstein.

Ante la negativa en julio pasado del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, Massie y Khana promovieron un recurso que permite llevar proyectos de ley al pleno, aunque no cuenten con el apoyo de la mayoría conocido como discharge petition.

El proyecto necesitaba un solo voto para llegar a los 218 necesarios, y finalmente fue el de la congresista por Arizona Adelita Grijalva, cuya juramentación fue pospuesta en medio del cierre del gobierno federal, según ella misma, para evitar que se llegara a las firmas requeridas para presentarlo al pleno.

Además de la firma de Grijalva, el plan se destrabó con el sorpresivo giro que dio el domingo Trump, cuando dijo que los republicanos debían votar a favor del proyecto, pese a que hasta días atrás estuvo presionando a los representantes republicanos para que se opusieran a la propuesta de Massie-Khanna.

PUBLICIDAD

Llegó incluso a cortar con la representante Marjorie Taylor Greene, una de sus más fervientes simpatizantes, pero quien se ha distanciado del presidente en este y otros temas de política

Rápidamente, se hizo evidente que el proyecto de ley pasaría, y tanto Johnson como Trump comenzaron a ceder.

De ser firmado por el presidente (quien ha dicho que lo hará), el proyecto de ley obliga a la publicación dentro de 30 días de todos los archivos y comunicaciones relacionadas con Epstein, así como cualquier información sobre la investigación de su muerte en una prisión federal.

El cambio de Trump sobre los archivos de Epstein

Trump ha dicho que cortó lazos con Epstein hace años, pero intentó durante meses dejar atrás sus promesas de divulgación de los archivos.

El lunes, dijo a los periodistas que Epstein estaba conectado con más demócratas y que no quería que los archivos "distraigan del gran éxito del Partido Republicano".

Aun así, muchos en la base republicana siguen exigiendo la publicación de los archivos. Sumándose a esa presión, varias víctimas de Epstein se manifestaron afuera del Capitolio el martes por la mañana. Abrigadas contra el frío de noviembre y sosteniendo fotos de ellas mismas como adolescentes, contaron sus historias de abuso.

"Estamos hartas de sobrevivir al trauma y luego sobrevivir a los conflictos políticos que lo rodean", declaró Jena-Lisa Jones, una de las víctimas, quien dijo que había votado por Trump, pero que tenía un mensaje para el presidente: "Por favor deje de politizar esto".

PUBLICIDAD

La votación del martes también mostró la presión creciente sobre los legisladores y el gobierno de Trump para cumplir con las viejas demandas de que el Departamento de Justicia publique sus archivos del caso Epstein, un financiero bien conectado que se suicidó en una cárcel de Manhattan mientras esperaba juicio en 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de menores.

Una investigación por separado realizada por la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes ha publicado miles de páginas de correos electrónicos y otros documentos de la sucesión de Epstein, mostrando sus conexiones con líderes mundiales, figuras poderosas de Wall Street, políticos influyentes y el propio Trump.

En el Reino Unido, el rey Carlos III despojó a su hermano, el príncipe Andrés, de sus títulos y lo desalojó de su residencia real debido a la presión para actuar sobre su relación con Epstein.