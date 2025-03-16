Quién es Thomas Massie, el republicano 'rebelde' que Trump ataca y quiere desbancar del Congreso

Thomas Massie, el representante por el 4º distrito del Congreso de Kentucky, fue el único republicano que votó en contra de la Resolución de Continuidad (RC), para dar fondos y evitar un cierre de Gobierno federal. Su voto le valió ataques del presidente Donald Trump, que pidió eliminarlo en primarias y lo tildó de ser un "congresista que" solo "quiere llamar la atención".

Con apenas mensajes en redes sociales, Trump ha logrado 'tumbar' a legisladores republicanos que se han opuesto a él. "DEBERÍA SER ELIMINADO EN LAS PRIMARIAS", dijo el presidente en su red social Truth Social. Massie respondió a las arremetidas con humor:

"El presidente se pasa el día atacándome a mí y a Canadá. La diferencia es que Canadá acabará cediendo. 😂", dijo Massie en X, emoji incluido.



Siendo que el Partido Republicano hoy en día está completamente plegado a Trump y que los ataques del presidente pueden ser terminales para la carrera de casi cualquier republicano que disienta, la 'osadía' del congresista hizo a muchos preguntarse, ¿quién es él y por qué tiene las 'agallas' de enfrentarse al líder?

PUBLICIDAD

Thomas Massie, un conservador fiscal a ultranza

Massie, de 54 años, es un ingeniero con maestrías tecnológicas del prestigioso MIT. En 2003, vendió la empresa tecnológica que él mismo fundó para mudarse a una granja con su esposa y cuatro hijos y vivir en una casa autosustentable en los Apalaches. Tras 35 años juntos, la esposa del congresista murió en junio de 2024. "Mi amor de la preparatoria, el amor de mi vida... la madre amorosa de nuestros cuatro hijos, la mujer más inteligente y bondadosa que he conocido, mi bella y sabia reina para siempre, Rhonda, partió al cielo", dijo en X.

En 2012, Massie ganó su primera elección para representar el distrito 4 de Kentucky y desde entonces ha sido conocido por ser un conservador fiscal a ultranza.

Es un firme "no" en decenas de proyectos de ley de gastos, incluyendo el proyecto más reciente (el RC) que fue presentado por el liderazgo de su propio partido para financiar el gobierno federal temporalmente, hasta septiembre.

Si bien la pelea contra el déficit fiscal ha sido históricamente enarbolada por los republicanos, Massie considera que la "excusa" de mantener el gobierno abierto hace que los conservadores tampoco se muevan seriamente hacia una solución para el gasto público.

Su principal objeción a estos proyectos tiene que ver con que no tratan el déficit de fondo, sino que posterga indefinidamente el problema. A veces, para mostrar lo que "le dispara la ansiedad", Massie se coloca un pin que muestra el número de la deuda federal actualizándose constantemente.

Thomas Massie con un pin que muestra la deuda nacional de EEUU, durante una reunión del Comité de Reglas de la Cámara de Representantes. Imagen Drew Angerer/Getty Images

"Este pin (en mi solapa) es la deuda que me genera ansiedad... El mensaje es que esto es urgente. Es difícil comprender 14 dígitos de deuda... Son aproximadamente 100,000 dólares por segundo... Esa es la cantidad de deuda que estamos adquiriendo continuamente", dijo meses atrás Massie en una entrevista con el superinfluyente comentarista conservador, Tucker Carlson.

Un 'unicornio' republicano

Massie es un 'unicornio', que demostró independencia en votar "no" cuando todo el mundo en su partido esperaba que vote "sí", y que ha enfrentado a Trump, no con insultos, sino con su propio 'capital político'.

PUBLICIDAD

Muchos conservadores de larga data, literalmente, adoran a Massie. En aquella entrevista con Carlson meses atrás, el expresentador de Fox halagó a Massie como "el único republicano en disentir" en muchas votaciones importantes y destacó que, aunque gasten millones de dólares para tratar de desbancarlo, Massie sigue siendo reelegido con un alto porcentaje de votos.

Tras el cruce con Trump muchos conservadores, seguidores del presidente incluso, salieron a apoyar a Massie luego del ataque. La influyente comentarista conservadora Candace Owens, que tiene millones de seguidores en distintas plataformas de redes sociales, dijo que los conservadores "deberían apoyar a Massie porque es uno de los pocos que practica el lema 'EEUU Primero', más allá de simplemente predicarlo".

Natalie F. Danelishen, otra comentarista de derecha, dijo en X: "Thomas Massie vota en contra porque realmente lee los proyectos de ley. No es la primera vez que Trump lo llama fanfarrón y no será la última. Pero no permitiré que Thomas sea sometido a primarias. Trump debería centrarse en los demócratas, no en los republicanos".

Massie y el "no" a Israel

No solo se ha opuesto a muchas iniciativas republicanas vinculadas a la financiación del gobierno, sino que ha votado "no" a muchos proyectos vinculados a Israel, uno de los pocos temas en los que la mayoría de los congresistas republicanos y demócratas (aunque con diferentes perspectivas) suelen alinearse en el Congreso.

En medio de la guerra en Gaza, Massie votó una y otra vez en contra al continuo envío de miles de millones de dólares y armas a Israel porque se opone a gastar dinero de los estadounidenses en guerras que no considera que den ningún beneficio a Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Cuestionó que durante 2024 hubiera en el Congreso "unas 30 votaciones" sobre temas para proteger o ayudar a Israel pero que en ese mismo lapso no hubiera ninguna votación sobre asuntos como la seguridad fronteriza de Estados Unidos. "Voté en contra de todas (sobre Israel) porque estoy en contra de enviar nuestro dinero al extranjero. Estoy en contra de iniciar nuevas guerras de poder".

En enero, cuando se votó en el Congreso una moción para proteger al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de una orden de arresto internacional por su rol en las acciones militares en Gaza, Massie votó "presente".

"La Cámara de Representantes de Estados Unidos solo hizo una cosa hoy. Aprobamos un proyecto de ley para proteger al primer ministro israelí, Netanyahu, de la Corte Penal Internacional. Voté presente. La CPI no tiene autoridad sobre Estados Unidos, pero no deberíamos involucrarnos en disputas entre otros países. ¡Concéntrense en 🇺🇸!", dijo en X.

Massie vs. el lobby de Israel

Massie pertenece al grupo minoritario de congresistas cuya campaña no recibe dinero de AIPAC, el poderoso lobby pro-Israel que impulsa y apoya candidatos y proyectos en el Congreso a favor de mantener una estrecha relación entre Israel y Estados Unidos.

El congresista ganó cómodamente las primarias republicanas de su distrito en 2024, superando a dos contrincantes sin problemas. Pero Massie criticó fuertemente a AIPAC, al que acusa de tener demasiado poder sobre la política estadounidense.

El masivo lobby israelí gastó, según el propio Massie, unos 400,000 dólares en su contra en la contienda, con anuncios en Facebook y otros medios que lo colocaban como supuestamente alineado con Irán y como un anti-israelí.

Massie ha criticado toda ayuda exterior de Estados Unidos, rechazando los paquetes multimillonarios para Israel y Ucrania. Y también fue uno de los pocos republicanos que votó en contra de una ley sobre el antisemitismo, que considera discurso antisemita una amplísima gama de referencias a los judíos o críticas a Israel. Massie considera que la ley va en contra de la Primera Enmienda que proteje rotundamente la libre expresión en Estados Unidos, incluso ante discursos polémicos o incorrectos.

PUBLICIDAD

El congresista sacudió internet el año pasado, cuando en charla con Carlson dijo que la mayoría de los miembros del Congreso de Estados Unidos hacen viajes a Israel pagados por el lobby, y que la mayoría de los congresistas tienen una especie de "niñera de AIPAC", que, según Massie, sería la persona de contacto del grupo pro-Israel con cada legislador.

Los ataques de Trump a Massie

Massie y Trump tienen un largo historial de enfrentamientos. En 2020, cuando Massie obligó a los miembros del Congreso a regresar a Washington para una votación en persona sobre un paquete de ayuda por el covid-19, Trump lo calificó de "fanfarrón de tercera categoría" y un "desastre para Estados Unidos". Trump también pidió entonces que Massie fuera expulsado.

A pesar de la amenaza de Trump de liderar una campaña para destituirlo, Massie parece tranquilo. Él mismo ha experimentado amenazas similares en el pasado, y en esas ocasiones, sus electores lo respaldaron.

El congresista dejó claro que consideraba que la legislación de financiación de gobierno a la que se oponía no formaba parte de la "agenda de Trump" y sugirió que los ataques estaban dirigidos a mantener a otros republicanos en línea. Massie incluso bromeó diciendo que tenía "anticuerpos contra Trump" y que "necesitaba una dosis de refuerzo".

Trump prometió "encabezar la ofensiva" contra Massie. Y poco después, la Coalición Judía Republicana (RJC) anunció que se sumará al esfuerzo del presidente para respaldar a un rival para desbancar a Massie en las primarias del año que viene.

PUBLICIDAD

El cojefe de la campaña de Trump Chris LaCivita comentó en X "Tic toc Tommie", dando a entender que el tiempo de Massie en su escaño estaba contado luego de la pelea con Trump y de votar "no" al proyecto.

¿La respuesta de Massie? Tajante:

"Alguien cree que puede controlar mi tarjeta de votación amenazando mi reelección. ¿Sabes qué? No funciona conmigo. Tres veces he tenido un rival que intentó ser más MAGA que yo. Ninguno superó el 25% porque mis electores prefieren la transparencia y los principios que la lealtad ciega".

Someone thinks they can control my voting card by threatening my re-election. Guess what? Doesn’t work on me. Three times I’ve had a challenger who tried to be more MAGA than me. None busted 25% because my constituents prefer transparency and principles over blind allegiance. https://t.co/qBXNQmlIN4 — Thomas Massie (@RepThomasMassie) March 10, 2025



Mira también: