La Corte Suprema de Justicia decidió este lunes que Ohio puede retirar de sus registros a aquellos votantes que no acudan a las urnas, un movimiento que es visto con recelo pues podría abrir la puerta a que otros estados hagan lo mismo.

Sin embargo, para los 5 jueces que decidieron a favor, la práctica de Ohio no viola las leyes federales y por eso le dieron un espaldarazo a la medida. "No tenemos autoridad para cuestionar al Congreso o decidir si la ley de Ohio es el método correcto para mantener sus registros actualizados", dijo el juez Samuel A. Alito Jr. en su escrito, asegurando que el proceso aplicado en este estado cumple con los requerimientos de la Ley Nacional de Registro de Votantes de 1993.

"La única pregunta que teníamos ante nosotros es si violaba la ley federal y no lo hace", agrega Alito.

El caso visto este lunes en el máximo tribunal de justicia no se centró en grandes principios constitucionales, sino en que la interpretación es aparentemente contradictoria con la ley federal, que prohíbe la eliminación de electores simplemente porque no votaron, como lo explicó por escrito el juez Stephen Breyer.

En el caso de Ohio, el estado envía una notificación a la persona luego de que no participe en una elección. Si no responde o no vota en los próximos cuatro años sus nombres son retirados de los registros aunque aún vivan en en la misma dirección y puedan ejercer su derecho.