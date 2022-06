El matrimonio gay y los anticonceptivos ahora están en la mira con la derogación del derecho al aborto

Los casos que menciona Thomas son: Griswold v Conneticut, de 1965, por el que la corte estableció el derecho de las parejas casadas a acceder a anticonceptivos; Lawrence vs Texas, de 2003, que estableció que los estados no pueden declarar ilegal el sexo consentido entre parejas homosexuales, y Obergefell vs Hodges, de 2015, que la constitucionalidad del matrimonio homosexual o igualitario.