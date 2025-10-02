El trato a inmigrantes, aborto y pena de muerte: el papa León XIV se pronuncia sobre el divisivo debate político de EEUU

Video Donald Trump planea la pena de muerte para los que cometan asesinatos en Washington DC: qué se sabe

El papa León XIV intervino por primera vez en una disputa sobre el aborto que agita a la Iglesia católica estadounidense, planteando la aparente contradicción sobre lo que realmente significa ser "provida".

León, originario de Chicago, fue consultado sobre los planes del cardenal de Chicago, Blase Cupich, de otorgar un premio a la trayectoria al senador demócrata de Illinois, Dick Durbin, por su labor en favor de los inmigrantes, algo que despertó objeciones por parte de algunos obispos conservadores estadounidenses, dado el poderoso apoyo del senador demócrata al derecho al aborto.

En primer lugar, el papa pidió respeto para ambas partes, pero también señaló la aparente contradicción en estos debates.

“Alguien que dice ‘estoy en contra del aborto, pero a favor de la pena de muerte’ no es realmente provida”, dijo León. “Alguien que dice ‘estoy en contra del aborto, pero estoy de acuerdo con el trato inhumano a los inmigrantes en Estados Unidos’, no sé si eso es provida”.

El mandato bíblico: “Dar la bienvenida al extranjero”

León, cuyas palabras pronunciadas el martes en la noche hicieron eco de un argumento católico común que suele esgrimirse en las discusiones sobre el aborto, habló horas antes de que Cupich anunciara que Durbin había rechazado el premio.

La doctrina de la Iglesia prohíbe el aborto, pero también se opone a la pena capital por considerarla “inadmisible” en cualquier circunstancia. Los obispos estadounidenses y el Vaticano han pedido enérgicamente un trato humano a los migrantes, citando el mandato bíblico de “dar la bienvenida al extranjero”.

En sus comentarios sobre la disputa de Illinois, León no mencionó al presidente Donald Trump, cuyo gobierno ha intensificado la aplicación de las leyes migratorias en el área de Chicago.

Aun así, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, intervino en respuesta a las preocupaciones planteadas por el papa León sobre el trato a los inmigrantes, afirmando que ella "rechazaría la idea de que hay trato inhumano a los inmigrantes ilegales en Estados Unidos bajo esta administración".

La administración Trump, afirmó Leavitt, "está intentando aplicar las leyes de nuestra nación de la manera más humana posible".

El papa León afirma la necesidad del respeto mutuo

León afirmó desconocer los detalles de la disputa sobre el premio Durbin, pero señaló que, no obstante, era importante analizar el historial general del senador y destacó las cuatro décadas de mandato de Durbin. En respuesta a una pregunta de la emisora católica estadounidense EWTN News, afirmó que existen muchas cuestiones éticas que constituyen la enseñanza de la Iglesia católica.

“No sé si alguien tiene toda la verdad, pero pediría, ante todo, que haya un mayor respeto mutuo y que busquemos juntos, tanto como seres humanos, en ese caso como ciudadanos estadounidenses o ciudadanos del estado de Illinois, como católicos, para decir que necesitamos analizar detenidamente todas estas cuestiones éticas y encontrar el camino a seguir en esta Iglesia. La enseñanza de la Iglesia sobre cada uno de estos temas es muy clara”, dijo.

Cupich fue un asesor cercano del papa Francisco, quien defendió firmemente la doctrina de la Iglesia contra el aborto, pero también criticó la politización del debate sobre el tema por parte de los obispos estadounidenses. Algunos habían pedido negar la comunión a políticos católicos que apoyaban el derecho al aborto, incluido el expresidente Joe Biden.

Biden se reunió en varias ocasiones con Francisco y declaró a la prensa en 2021 que Francisco le había dicho que siguiera recibiendo la comunión. Durante una visita a Roma ese año, recibió el sacramento durante la misa en una iglesia de la diócesis de Francisco.

A Durbin se le prohibió recibir la comunión en su diócesis natal de Springfield en 2004. El obispo de Springfield, Thomas Paprocki, ha mantenido el veto y fue uno de los que se opuso firmemente a la decisión de Cupich de honrar al senador. Cupich afirma que Durbin es miembro de la Arquidiócesis de Chicago, donde también reside.

El senador Durbin rechaza su premio

En su declaración anunciando que Durbin rechazaría el premio, Cupich lamentó que la polarización en Estados Unidos haya creado una situación en la que los católicos estadounidenses se encuentran "políticamente desamparados", ya que ni el Partido Republicano ni el Demócrata representan plenamente la amplitud de la doctrina católica.

Defendió la condecoración de Durbin por su postura a favor de la inmigración y afirmó que la ceremonia de premiación, prevista para el 3 de noviembre, podría haber sido una oportunidad para dialogar con él y otros líderes políticos con la esperanza de impulsar la postura de la Iglesia sobre otros temas, incluido el aborto.

"Podría ser una invitación a los católicos que promueven incansablemente la dignidad de los no nacidos, los ancianos y los enfermos para ampliar el círculo de protección a los inmigrantes que, en este momento, enfrentan una amenaza existencial para sus vidas y las de sus familias", escribió Cupich.

Paprocki, por su parte, agradeció a Durbin por rechazar el premio. “Pido que todos los católicos sigan orando por nuestra iglesia, nuestro país y para que se respete la dignidad humana de todas las personas en todas las etapas de la vida, incluidos los no nacidos y los inmigrantes”, dijo Paprocki en una publicación de Facebook.