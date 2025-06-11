Qué pueden hacer y qué no los marines y efectivos de la Guardia Nacional activados por Trump por las protestas en Los Ángeles

Video ¿Qué es la Ley de Insurrección que podría invocar Trump en respuesta a las protestas en Los Ángeles?

La movilización de marines y efectivos de la Guardia Nacional con que el presidente Donald Trump respondió a las protestas en contra de operativos migratorios en Los Ángeles fue impugnada en corte por el gobernador, Gavin Newsom.

Newsom, como otros líderes locales de California, considera que el despliegue militar ordenado por el presidente una intromisión en la soberanía estatal. Para el gobernador es no solo inmoral e inconstitucional, sino un riesgo para la democracia.

"El momento que temíamos ha llegado. California puede ser el primero, pero claramente no terminará aquí", advirtió en un discurso televisado el martes. "Otros estados son los siguientes. La democracia es la siguiente".

En el quinto día de protestas, Newsom dijo que Trump había “inflamado una situación combustible” al ordenar el despliegue de casi 4,000 miembros de la Guardia Nacional y 700 marines.

Ha sido de hecho la primera vez en décadas que la Guardia Nacional de un estado es activada sin que haya habido previamente un pedido expreso del gobernador.

Aquí explicamos qué pueden hacer y qué no esos efectivos movilizados. También detallamos qué contempla la Ley de Insurrección, que no ha sido invocada por Trump, y qué les permitiría hacer en caso de que la use el presidente.

¿Cómo Trump justificó legalmente el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles?

Su memorándum al secretario de Defensa, Pete Hegseth, cita la Sección 12406 del Título 10 del Código de Estados Unidos. Esa sección contempla colocar a miembros de la Guardia Nacional bajo mando federal en los siguientes escenarios:

Si Estados Unidos es invadido o está en peligro de serlo

Cuando se está produciendo una rebelión o existe la amenaza de rebelión contra la autoridad del gobierno federal

Si el presidente no puede “hacer cumplir las leyes de Estados Unidos” con las fuerzas regulares

Trump esgrimió en ese memorándum que las protestas en contra de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) "inhiben directamente la ejecución de las leyes" y que "constituyen una forma de rebelión contra la autoridad del gobierno de Estados Unidos".

"Por ello activo a miembros del servicio federal y unidades de la Guardia Nacional bajo (la Sección) 12406 del Título 10 del Código de EEUU para que protejan temporalmente a ICE y a otro personal del gobierno de Estados Unidos que realicen funciones federales", agregó.

El memorándum les pide estar en Los Ángeles por 60 días o un lapso a "discreción del secretario de Defensa". Hegseth también puede, según el memo, "desplegar a otros miembros de las Fuerzas Armadas regulares como sea necesario para elevar y apoyar la protección a las funciones federales", acotó.

Un papel, por ahora, limitado para la Guardia Nacional y los marines

Según el memorándum de Trump, las tropas de la Guardia Nacional tendrán un rol de apoyo, es decir, deberán proteger a los agentes de ICE sin ejercer directamente tareas de orden público.

Steve Vladeck, experto en derecho militar y seguridad nacional en la Universidad de Georgetown, explicó en su web que ello se debe a que la Guardia Nacional no puede realizar tareas de orden público ordinarias sin que se invoque primero la Ley de Insurrección.

Vladeck advirtió que existe el riesgo de que miembros de la Guardia Nacional terminen haciendo uso de la fuerza mientras cumple con ese papel de “protección”. Y eso entonces podría llevar al despliegue más agresivos más adelante.

“No hay nada que estas tropas puedan hacer que, por ejemplo, puedan hacer los propios agentes del ICE blanco de estas manifestaciones”, escribió Vladeck.

Sobre los marines, salvo que Trump invoque la Ley de Insurrección, enfrentan restricciones legales que les impiden inmiscuirse en operaciones de búsqueda o arrestos. El Departamento de Defensa dijo este lunes que los marines brindarán apoyo a los efectivos de la Guardia Nacional.

Trump no descarta invocar la Ley de Insurrección

La Ley de Insurrección permite al presidente desplegar Fuerzas Armadas dentro del país para "reprimir una rebelión o violencia local o para hacer cumplir la ley en ciertas situaciones", explica en su web el Brennan Center for Justice , una organización no partidista y sin fines de lucro que trabaja para fortalecer la democracia.

Aunque se le conoce como la Ley de Insurrección de 1807, su origen se remonta a varias legislaciones aprobadas entre 1792 y 1871, y actualmente está recogida en el Código de Estados Unidos, según detalla.

Su propósito es, en casos extraordinarios, dotar de herramientas para responder a rebeliones, disturbios o situaciones cuando el orden no puede restaurarse con las fuerzas que normalmente deberían controlar la situación.

Pero se trata de una legislación que ha sido criticada por ser vaga y por el amplio poder que otorga al presidente, bajo cuyo criterio quedaría la decisión de cuándo y cómo usar militares dentro del territorio nacional. Ello puede abrir la puerta a potenciales decisiones politizadas y posibles escenarios de abuso de poder.

"Un presidente puede invocar la ley tras determinar que obstrucciones, combinaciones o reuniones ilegales, o que una rebelión contra el gobierno federal hacen impracticable la aplicación de la ley estadounidense mediante el procedimiento judicial ordinario. En esos casos, la Ley de Insurrección permitiría al presidente ordenar el despliegue de tropas federales según lo considere necesario para hacer cumplir dichas leyes o reprimir la rebelión", abunda el Brennan Center for Justice.

La Ley de Insurrección se utilizó durante la era de los Derechos Civiles para proteger a activistas y estudiantes en procesos de desegregación escolar. En 1957, el presidente Dwight Eisenhower envió a la 101ª División Aerotransportada a Little Rock, Arkansas, para proteger a estudiantes negros que se integraban a la Central High School después de que el gobernador activó a la Guardia Nacional para mantenerlos fuera del plantel.

George H. W. Bush recurrió a esta ley durante los disturbios de Los Ángeles en 1992 tras la absolución de los policías implicados en la golpiza a Rodney King.

La Guardia Nacional también se ha desplegado en emergencias como la pandemia de covid-19 y desastres naturales, generalmente bajo acuerdos con los gobernadores.

Cuándo un presidente puede invocar la Ley de Insurrección

Normalmente, las Fuerzas Armadas no pueden participar en tareas de orden público, de acuerdo con la norma conocida como Posse Comitatus, que se basa en una larga tradición estadounidense que "considera que la intervención militar en asuntos civiles representa un riesgo para las libertades democráticas", según el Brennan Center for Justice .

La Posse Comitatus queda suspendida temporalmente cuando se invoca la Ley de Insurrección, para lo cual se contemplan tres secciones principales, que abarcan a su vez distintos escenarios, según detalla la organización. La Sección 251 permite el uso de fuerzas federales cuando un gobierno estatal solicita apoyo frente a una insurrección. Es la más antigua y la que se ha invocado con mayor frecuencia.

Por otra parte, las Secciones 252 y la 253 no requieren el consentimiento del estado afectado: la primera autoriza el despliegue militar para hacer cumplir las leyes federales cuando algo impida hacerlo por los medios judiciales establecidos.

La segunda se divide en dos partes: una permite al presidente actuar si una insurrección o estallido de violencia impide la ejecución de las leyes o la protección de derechos constitucionales y el estado no puede garantizarlos, y la otra autoriza la intervención militar contra cualquier insurrección o conspiración en un estado que interfiera con la aplicación de las leyes federales.

Según el Brennan Center, esta segunda parte de la Sección 253 es tan ambigua que en principio "permitiría usar militares contra cualquier pequeño grupo que conspirara para violar una ley federal", por lo cual expertos y organizaciones legales sugieren que debe ser revisada y actualizada en profundidad.

Trump y el uso de tropas en territorio nacional

En 2020, Trump pidió a varios gobernadores enviar tropas a Washington DC para contener las protestas por el asesinato de George Floyd por parte de policías de Minneapolis. Muchos gobernadores enviaron miembros de su Guardia Nacional al distrito federal.

En ese entonces, Trump también amenazó con invocar la Ley de Insurrección, aunque el entonces secretario de Defensa, Mark Esper, se opuso y dijo que eso debería darse solo en las "situaciones más urgentes y extremas".

Trump no llegó a invocar la Ley de Insurrección durante su primer mandato. Pero en la más reciente campaña presidencial sugirió que eso cambiaría. Dijo a simpatizantes en Iowa en 2023 que se le impidió usar fuerza militar para sofocar la violencia en algunas ciudades y estados durante su primer gobierno y que si se daban situaciones parecidas en un segundo mandato, "no esperaría".

Además prometió usar la Guardia Nacional en agresivas políticas antiinmigrantes. Su asesor Stephen Miller explicó en The Charlie Kirk Show en 2023 que, si era reelegido, los gobernadores republicanos afines enviarían tropas a estados vecinos que se negaran a colaborar.

