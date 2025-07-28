El acuerdo de Trump con la UE pone fin a la guerra comercial pero puede generar inflación: subirá costos para empresas y consumidores

Video Le preguntan a Trump si apuró el pacto con la UE para calmar el tema Epstein: "Tienes que estar bromeando"

El acuerdo comercial anunciado por presidente Donald Trump y la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, incluye unos aranceles del 15% que sirve a los europeos para eludir las tasas del 30% con que había amenazado el republicano a partir del 1º de agosto.

Los gravámenes a la importación, que pagan al gobierno federal los importadores de productos europeos, podrían provocar alzas de precios para los consumidores y reducir las ganancias de las empresas europeas y sus socios que traen productos al país.

Aquí hay algunas cosas a saber sobre el acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea:

1. ¿Qué incluye el acuerdo con la UE anunciado por Trump?

El anuncio de Trump y Von der Leyen, realizado durante la visita del presidente a uno de sus campos de golf en Escocia, deja muchos detalles sin aclarar.

La cifra principal es una tasa arancelaria del 15% sobre "la gran mayoría" de los productos europeos traídos a Estados Unidos, incluidos automóviles, circuitos integrados de computadora y productos farmacéuticos. Es más baja que el 20% que Trump propuso inicialmente, y que el 50% y luego el 30% del que llegó a hablar.

Von der Leyen indicó que las dos partes acordaron cero aranceles en ambos lados para una serie de bienes "estratégicos": aeronaves y piezas de recambio para aeronaves, ciertos productos químicos, equipos de semiconductores, ciertos productos agrícolas, y algunos recursos naturales y materias primas cruciales. No se proporcionaron detalles específicos.

Dijo también que ambas partes "seguirían trabajando" para agregar más productos a la lista.



Además, la UE compraría lo que Trump dijo que era gas natural, petróleo y combustible nuclear por un valor total de 750,000 millones de dólares para reemplazar los suministros de energía rusos, y los europeos invertirían 600,000 millones de dólares adicionales en Estados Unidos.

2. ¿Qué no está en el acuerdo de Trump con la UE?

Trump indicó que el arancel del 50% por parte de Estados Unidos al acero importado se mantendría.

Por su parte, Von der Leyen señaló que las dos partes acordaron más negociaciones para combatir un exceso global de acero, reducir aranceles y establecer cuotas de importación, es decir, cantidades que se pueden importar, a menudo a una tasa más baja.

El mandatario estadounidense señaló que el acuerdo no incluye productos farmacéuticos. Von der Leyen explicó que el tema de dichos productos se trata "en una hoja de papel distinta" a la del acuerdo del domingo.

No se especificó de dónde provendrían los 600,000 millones de dólares para inversiones adicionales. Y Von der Leyen señaló que, en lo que respecta a productos agrícolas, la UE dejó claro que "había aranceles que no se podían reducir", sin especificar qué productos.

3. ¿Qué impacto puede tenerdel acuerdo de Trump con Von der Leyen?

La tasa del 15% cancela la amenaza de Trump de un arancel del 30%. Aún es mucho más alta que el arancel promedio antes de que el presidente asumiera el cargo, que era de aproximadamente el 1%, y más alta que el arancel mínimo del 10% que ordenó Trump.

Aranceles más altos sobre los productos europeos implica que los vendedores en Estados Unidos pueden tener que aumentarles los precios a los consumidores —arriesgándose a perder participación de mercado—, o absorber el costo adicional en términos de menores ganancias. Se prevé que los aranceles más altos perjudiquen las ganancias de las empresas europeas por exportaciones y ralenticen la economía.

El arancel base del 10% aplicado mientras se negociaba el acuerdo ya era lo suficientemente alto como para hacer que la comisión ejecutiva de la Unión Europea redujera su pronóstico de crecimiento para este año de 1.3% a 0.9%.

Von der Leyen dijo que la tasa del 15% era "lo mejor que pudimos lograr", y señaló que el acuerdo permite mantener el acceso al mercado estadounidense y proporciona "estabilidad y previsibilidad para las empresas en ambos lados".

4. ¿Cuál es la reacción al acuerdo?

El canciller alemán Friedrich Merz recibió con beneplácito el acuerdo, del que dijo evitó “un empeoramiento innecesario en las relaciones comerciales transatlánticas”. Expresó que sirve para preservar los intereses fundamentales de su país, aunque agregó: "Me hubiera gustado mucho que hubiera habido más alivio en el comercio transatlántico".

La Federación de Industrias Alemanas fue más contundente. "Incluso una tasa arancelaria del 15% tendrá efectos inmensamente negativos en la industria alemana orientada a la exportación", declaró Wolfgang Niedermark, integrante de la dirección de la federación.

Aunque la tasa es más baja de lo amenazado, "el gran inconveniente del acuerdo es que aún no hay nada por escrito", expresó Carsten Brzeski, director global de macroeconomía en el banco ING.

"Con esta advertencia en mente y a primera vista, el acuerdo claramente pondría fin a la incertidumbre de los últimos meses. Una agudización de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y la UE habría sido un riesgo grave para la economía global", apuntó Brzeski. "Este riesgo parece haber sido evitado", añadió.

"El acuerdo comercial negociado por la Comisión Europea con Estados Unidos aportará una estabilidad temporal a los actores económicos amenazados por la escalada aduanera estadounidense, pero es desequilibrado", lamentó el lunes el ministro francés Benjamin Haddad.

Al preguntársele si los fabricantes de automóviles europeos aún podrían vender coches con un arancel del 15%, Von der Leyen respondió que la tasa era mucho más baja que el actual 27.5%. Esa ha sido la tasa bajo el arancel de Trump del 25% a los automóviles de todos los países, más el arancel preexistente de Estados Unidos del 2.5% sobre autos.

El impacto probablemente será sustancial en algunas empresas, dado que el fabricante de automóviles Volkswagen indicó que sufrió un impacto de 1,500 millones de dólares en las ganancias en el primer semestre del año debido a los aranceles más altos.

Los concesionarios de Mercedes-Benz en Estados Unidos han dicho que están manteniendo los precios de los modelos de 2025 "hasta nuevo aviso". El fabricante de automóviles alemán está protegido en parte de los aranceles porque fabrica en Tuscaloosa, Alabama, el 35% de los vehículos Mercedes-Benz vendidos en Estados Unidos, pero la compañía informó que prevé que los precios experimenten "aumentos significativos" en los próximos años.

¿Cuáles fueron los problemas que dividieron a las dos partes?

Antes de que Trump regresara al cargo, Estados Unidos y la UE mantenían niveles de aranceles generalmente bajos en lo que es la relación comercial bilateral más grande del mundo, con unos 2 billones de dólares en comercio anual. En conjunto, tienen el 44% de la economía global.

La tasa estadounidense promediaba el 1.47% para los productos europeos, mientras que la de la UE promediaba el 1.35% para los productos estadounidenses, según el grupo de expertos Bruegel en Bruselas.

Trump se ha quejado del superávit comercial, sobre el papel, de 198,000 millones de euros de la UE en bienes, el cual muestra que los estadounidenses compran más a las empresas europeas que al revés, y ha dicho que el mercado europeo no está lo suficientemente abierto a los automóviles fabricados en Estados Unidos.

Sin embargo, las empresas estadounidenses compensan parte de la brecha comercial al superar a la UE en lo que respecta a servicios como computación en la nube, reservas de viajes, y servicios jurídicos y financieros. Y aproximadamente el 30% de las importaciones europeas provienen de empresas de propiedad estadounidense, según el Banco Central Europeo.