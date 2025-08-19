Qué se sabe de los documentos del archivo Epstein que publicará un comité de la Cámara de Representantes

Video Fotos con Fidel Castro y el papa Juan Pablo II: esto es lo que se encontró en la casa de Epstein de NY

El Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes hará públicos algunos de los expedientes relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, reportaron medios estadounidenses este martes.

De acuerdo con CNN y CBS, un portavoz dijo que “el comité planea publicar los documentos tras una revisión detallada para asegurar que se elimine cualquier información que identifique a las víctimas, así como material relacionado con abuso sexual infantil”.

PUBLICIDAD

“El comité también consultará con el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) para garantizar que los documentos publicados no afecten negativamente a los casos e investigaciones penales en curso", dijo el portavoz.

El Departamento de Justicia acordó este lunes proporcionar al Congreso documentos de la investigación sobre tráfico sexual contra Epstein.

Los registros se entregarán a partir del viernes al comité, que hace unas semanas emitió un requerimiento al DOJ en relación con este caso que ha captado la atención pública durante años y ha sido un imán de teorías de conspiración.

El caso también ha sacudido recientemente a los niveles más altos del gobierno del presidente Donald Trump.

¿Cuándo se harán públicos los archivos sobre el caso de Epstein?

Se espera que la comisión empiece a recibir material del Departamento de Justicia el viernes, aunque parece que la publicación se producirá algún tiempo después.

"Hay muchos archivos bajo la custodia del DOJ, y le tomará tiempo presentar todos los documentos y asegurar que se censure la identificación de las víctimas y cualquier material de abuso sexual infantil", declaró este lunes el representante republicano James Comer, presidente de la comisión.

"Aprecio el compromiso del gobierno de Trump con la transparencia y los esfuerzos por brindar información sobre este asunto al pueblo estadounidense", agregó.

El requerimiento del comité al DOJ solicitaba todos los documentos y comunicaciones del caso de Epstein y su socia Ghislaine Maxwell.

También exigía registros sobre las comunicaciones entre el gobierno del presidente Joe Biden y el Departamento de Justicia con respecto a Epstein, así como documentos relacionados con una investigación federal anterior en torno a Epstein en Florida que resultó en un acuerdo extrajudicial en 2007.

PUBLICIDAD

El caso Epstein ha sacudido el segundo mandato de Trump

De momento se desconoce qué documentos, o cuántos, podrían entregarse o si la cooperación con el Congreso reflejaba un cambio más amplio de postura desde el mes pasado, cuando el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Justicia anunciaron abruptamente que no se darían a conocer más archivos sobre la investigación de Epstein, después de determinar que no "sería apropiado o justificado" divulgar más información.

Ese anuncio puso al gobierno de Trump a la defensiva. Desde entonces, los funcionarios de su gabinete han tomado medidas tanto para apaciguar los cuestionamientos de la base de simpatizantes del mandatario, como por mostrar transparencia.

Epstein, un acaudalado hombre de negocios, fue encontrado sin vida en su celda de la cárcel de Nueva York en 2019, semanas después de su arresto, en lo que los investigadores dictaminaron como un suicidio.

Su exnovia Ghislaine Maxwell fue condenada en 2021 por ayudar a atraer a adolescentes para que fueran abusadas sexualmente por Epstein y actualmente cumple una sentencia de 20 años en prisión.

Mira también: