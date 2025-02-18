Jefa interina del Seguro Social renuncia tras intentos del equipo de Musk de acceder a información

Video Musk y su DOGE no podrán acceder a datos del Departamento del Tesoro, dice un juez federal

La comisionada interina de la Administración del Seguro Social (SSA) renunció a su puesto en la agencia tras solicitudes del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de acceder a la información de los beneficiarios del Seguro Social, según dos personas familiarizadas con el tema, que hablaron bajo anonimato con la agencia AP. Otros medios de prensa también han reportado su renuncia.

La salida el fin de semana de la comisionada interina Michelle King, tras más de 30 años de servicio, ocurrió después de que ella se negara a proporcionar al personal del DOGE desplegado en la SSA acceso a información sensible, dijeron las fuentes el lunes.

La Casa Blanca la reemplazó como comisionada interina por Leland Dudek, quien actualmente trabaja en la SSA, indicaron las personas.

El portavoz de la Casa Blanca, Harrison Fields, emitió un comunicado el lunes por la noche anunciando la nominación de del "altamente calificado y talentoso Frank Bisignano para dirigir la Administración del Seguro Social", y adijoq ue esperan que sea confirmado rápidamente en las próximas semanas. Mientras tanto, la agencia será dirigida por un experto de carrera en la lucha contra el fraude del Seguro Social.

"El presidente Trump está comprometido a nombrar a las mejores y más calificadas personas, que están dedicadas a trabajar en beneficio del pueblo estadounidense, no para apaciguar a la burocracia que les ha fallado durante demasiado tiempo", agregó Fields.

Renuncias y despidos por los intentos del DOGE de acceder a información sensible

La salida de King de la administración es otra de las varias renuncias de altos funcionarios preocupados por el posible acceso ilegal de los empleados del DOGE a la información privada de los contribuyentes.

El DOGE ha accedido a los sistemas de pagos del Tesoro y está intentando acceder a las bases de datos del Servicio de Impuestos Internos (IRS).



Desde que el presidente republicano Donald Trump retomó la Casa Blanca, el multimillonario Elon Musk ha infiltrado rápidamente las agencias federales mientras evitaba el escrutinio público de su trabajo a través del DOGE.

Nancy Altman, presidenta de Social Security Works, un grupo defensor de la preservación de los beneficios del Seguro Social, expresó sobre los esfuerzos de DOGE: "No hay forma de exagerar lo grave de esta violación. Y mi entendimiento es que ya ha ocurrido."

"La información recopilada y guardada de manera segura por la Administración del Seguro Social es altamente sensible", dijo. "La SSA tiene datos de todos los que tienen un número de Seguro Social, que son prácticamente todos los estadounidenses, todos los que tienen Medicare, y todos los estadounidenses de bajos ingresos que han solicitado el programa complementario de la Seguridad Social, el Ingreso de Seguridad Suplementaria."

"Si hay una intención maliciosa de castigar a quienes se perciban como enemigos, alguien podría borrar tu historial de ganancias, haciendo imposible cobrar los beneficios del Seguro Social y Medicare que has ganado".

El futuro del Seguro Social se ha convertido en un tema político principal y fue un punto de gran discusión en las elecciones de 2024. Aproximadamente 72.5 millones de personas, incluidos jubilados, personas con discapacidades y niños, reciben beneficios del Seguro Social.

