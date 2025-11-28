"Sin perjuicio": lo que significa este término legal para los cargos desestimados contra James Comey y Letitia James

Video Jueza desestima los cargos contra exjefe del FBI James Comey y Letitia James, fiscal general de NY

El 24 de noviembre de 2025, una jueza federal desestimó las acusaciones contra el exdirector del FBI James B. Comey y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, bloqueando los esfuerzos del Departamento de Justicia para procesar a dos de los adversarios percibidos del presidente Donald Trump.

Pero la jueza Cameron McGowan Currie matizó sus desestimaciones, diciendo que lo hizo “sin perjuicio”.

¿Qué significa ese término legal?

Cargos no atendidos

En su fallo, Currie concluyó que el nombramiento de la fiscal interina de EEUU, Lindsey Halligan, quien presentó los casos contra Comey y James, fue ilegal. Currie escribió:

“Dado que la Sra. Halligan no tenía autoridad legal para presentar la acusación, concederé la moción del Sr. Comey y desestimaré la acusación sin perjuicio”.

Escribió lo mismo sobre el caso contra James.

La referencia de Currie a “sin perjuicio” significa que la desestimación no abordó lo que los juristas como yo llaman el fondo o la sustancia de los cargos penales subyacentes.

Una desestimación “sin perjuicio” es un término legal que significa “puedes intentar de nuevo si puedes corregir los problemas de tu caso”. Si el juez hubiera dictaminado que las desestimaciones eran “con perjuicio”, eso habría significado que el gobierno no podría volver a presentar los casos.

Esto es lo que los fiscales tendrían que corregir para poder presentar nuevamente los casos contra Comey y James.

La ley federal establece que siempre que la posición de un fiscal de EE. UU. esté vacante, el fiscal general puede nombrar a un fiscal interino de EE. UU. por un período de 120 días. Al final de ese período, corresponde a los jueces federales del distrito donde esa posición está vacante nombrar a alguien para continuar en ese puesto, a menos y hasta que el presidente nomine y el Senado confirme a un fiscal de EE. UU. a través del proceso normal de nombramientos.

La administración Trump nombró al predecesor de Halligan, el fiscal federal Erik Siebert, en ese cargo interino en enero de 2025. Y cuando transcurrieron los 120 días desde su nombramiento, los jueces del distrito del Distrito Este de Virginia lo eligieron para continuar en su papel interino.

Currie concluyó que cuando Siebert renunció tras su reelección, eso no facultaba a la administración Trump para nombrar a un nuevo fiscal interino. El poder seguía residiendo en los jueces del Tribunal de Distrito. Debido a eso, el nombramiento de Halligan y sus esfuerzos para asegurar las acusaciones contra Comey y James fueron nulos.

El fin del comienzo

El Departamento de Justicia ciertamente puede apelar estas decisiones y podría lograr que se reviertan en apelación, o podría volver a presentar los cargos una vez que se nombre a un nuevo fiscal de EE. UU. de conformidad con la ley.

Sin embargo, puede ser demasiado tarde para el caso contra Comey, porque el plazo de prescripción para esos cargos ya ha vencido. Como señaló Currie en su fallo sobre Comey, aunque el plazo de prescripción generalmente se suspende cuando se presenta una acusación válida, una acusación inválida, como la contra Comey, no tendría el mismo efecto sobre el plazo de prescripción.

Eso significa que probablemente se haya agotado el tiempo para las reclamaciones contra el exdirector del FBI.

Si se mantienen las resoluciones de Currie, el Departamento de Justicia no puede simplemente presentar los casos nuevamente, con Halligan todavía en este cargo, a menos que la administración Trump siga los procedimientos establecidos por la ley para su nombramiento adecuado.

Aunque esto no es el principio del fin de estas acusaciones, es, al menos, el fin del principio.

Ray Brescia es decano asociado de Investigación y Vida Intelectual, de la Escuela de Leyes de Albany. Puedes leer la versión original en The Conversation haciendo clic aquí.

