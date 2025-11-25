¿Buscará el gobierno de Trump volver a imputar al exjefe del FBI y a la fiscal general de Nueva York?

Video Jueza desestima los cargos contra exjefe del FBI James Comey y Letitia James, fiscal general de NY

Pero su fiscal general, Pamela Bondi, dijo que apelarán la decisión en la que la jueza Cameron Currie desestimó ambos casos con el argumento de que la fiscal designada por Trump que presentó los cargos, Lindsey Halligan, fue nombrada de manera ilegal. Bondi agregó que recurrirán a "todas las opciones legales disponibles" sin dar mayores detalles.

Comey, de 64 años, fue acusado formalmente en septiembre de hacer declaraciones falsas al Congreso, en lo que muchos consideraron parte de una campaña de represalia del presidente contra sus oponentes políticos.

James, de 67 años, una demócrata que procesó con éxito a Trump por fraude, fue acusada en octubre de un cargo de fraude bancario y otro de hacer declaraciones falsas a una institución financiera.

Ambas acusaciones fueron presentadas por Halligan, una fiscal inexperta que fue abogada personal de Trump en el pasado.

¿Por qué desestimó la jueza los casos contra Comey y James?

Los principales fiscales federales generalmente deben ser confirmados por el Senado, por lo que Currie dictaminó que Halligan fue nombrada sin seguir los pasos legales.

"El intento de la fiscal general de poner a la fiscal Halligan como fiscal interina de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia fue inválido", dijo la jueza.

"Y dado que la señora Halligan no tenía autoridad legal para presentar la acusación formal, concederé la moción del señor Comey y desestimaré la acusación sin perjuicio", agregó.

Currie falló de forma similar en el caso de James.

¿Por qué esta decisión judicial supone un duro golpe para el deseo de Trump de vengarse de sus enemigos?

Desde que asumió el cargo en enero, Trump ha tomado una serie de medidas punitivas contra quienes percibe como enemigos.

Entre otras, ha habido purgas de funcionarios gubernamentales que consideraba desleales, casos contra bufetes de abogados que llevaron causas contra él y el retiro de fondos federales de universidades.

Los cargos contra Comey se presentaron días después de que Trump instara públicamente a la fiscal general, Bondi, a tomar medidas contra el exdirector del FBI y otros que considera enemigos.

Sin embargo, esta petición entraría en conflicto con el principio de que el Departamento de Justicia debe estar libre de presiones de la Casa Blanca.

Halligan fue nombrada en reemplazo de Erik Siebert, un fiscal veterano en la oficina y fiscal federal interino, quien renunció en septiembre ante dicha presión del gobierno de Trump para presentar cargos contra Comey y James.

La noche siguiente, Trump anunció que nominaría a Halligan como fiscal federal interina y pidió públicamente a Bondi que tomara medidas contra sus oponentes políticos: "No podemos demorarnos más, está destruyendo nuestra reputación y credibilidad" y "¡¡¡DEBE HACERSE JUSTICIA, YA!!!", escribió en su red Truth Social.

Comey fue imputado a los tres días de que Halligan jurara ante Bondi, y James fue imputada dos semanas después.

¿Qué puede pasar ahora con estos casos?

Aunque los acusados habían solicitado la desestimación de los casos con perjuicio, lo que significa que el Departamento de Justicia no podría presentarlos de nuevo, Currie los desestimó sin perjuicio.

Eso deja abierta la posibilidad de que los fiscales intenten presentar los cargos de nuevo en el futuro. Pero en el caso de Comey hay dudas de cómo se podría proceder, pues su caso había sido presentado apenas días antes de que venciera el plazo de prescripción.

Uno de sus abogados, Patrick Fitzgerald, declaró este lunes que la decisión de Currie "indica además que, dado que la acusación es nula, el plazo de prescripción ha expirado y no puede haber más acusaciones".

Pero otros expertos consideran que sí queda vigente la posibilidad de que se le vuelva a imputar, al esgrimir que la ley estipula que, si se desestima una acusación, en este caso el Departamento de Justicia tiene seis meses para intentar una nueva.

Además de lo dicho por Bondi este lunes, una portavoz de la Casa Blanca afirmó que los fallos “no serán la última palabra sobre el asunto".

¿Cómo reaccionaron Comey y James tras la desestimación de sus casos?

Comey celebró la desestimación de un caso que dijo estaba "basado en malevolencia e incompetencia". "Este caso me importaba personalmente, obviamente, pero importa más porque se debe enviar un mensaje de que el presidente de Estados Unidos no puede usar el Departamento de Justicia para atacar a sus enemigos políticos", escribió en redes.

Comey instó a los estadounidenses a "levantarse y mostrar a los tontos que quieren asustarnos, que quieren dividirnos, que estamos hechos de algo más fuerte, que creemos en el Estado de derecho".

James también celebró la desestimación de la acusación y dijo que permanecerá "impávida frente a estos cargos infundados". "Me siento alentada por la victoria de hoy y agradecida por las oraciones y el apoyo que he recibido de todo el país". Aseguró que se mantiene "valiente ante estas acusaciones infundadas mientras sigo luchando por los neoyorquinos cada día".

¿Por qué Trump considera a Comey y James como unos de sus principales enemigos?

Comey ha sido durante años uno de los principales antagonistas de Trump.

Nombrado director del FBI en 2013 por el presidente Barack Obama, Comey supervisaba una investigación sobre si la campaña presidencial de Trump en 2016 había conspirado con Rusia para influir en el resultado de la contienda.

Furioso por esa investigación, Trump despidió a Comey en mayo de 2017.

James también ha sido blanco frecuente de la ira de Trump, especialmente desde que obtuvo una sentencia abrumadora contra él y la Organización Trump en una demanda que lo acusaba de defraudar a bancos al exagerar el valor de sus propiedades inmobiliarias en sus estados financieros.

Un tribunal de apelaciones anuló la multa, que se había disparado a más de $500 millones con intereses, pero confirmó la conclusión de un tribunal inferior de que Trump había cometido fraude.

