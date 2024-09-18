La Cámara de Representantes rechaza el plan de Mike Johnson para evitar un cierre de gobierno vinculado a una prueba de ciudadanía en el registro de votantes

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, vio fracasar este miércoles su propuesta legislativa para evitar un cierre de gobierno a fin de mes e introducir pruebas de ciudadanía para gestionar el registro como votante.

El proyecto de presupuesto federal para seis meses fue rechazao por 220 votos contra 202 por la oposición en bloque de los demócratas (todos menos tres) y el sabojate de 14 republicanos que consideran demasiado elevado el gasto del gobierno.

Se trata de un duro golpe para el líder de la Cámara Mike Johnson , quien ya la semana pasada tuvo que retirar la propuesta por las deserciones dentro del Partido Republicano.

Johnson, que tras la votación se mostró “decepcionado”, probablemente buscará un plan B para evitar un cierre parcial, aunque todavía no estaba dispuesto a dar detalles.

Los próximos pasos en la financiación del gobierno son inciertos.

Los legisladores no están cerca de completar el trabajo sobre la docena de proyectos de ley de asignaciones anuales que financiarán las agencias federales durante el próximo año fiscal, por lo que tendrán que aprobar una medida provisional para evitar un cierre parcial cuando ese año presupuestario comience el 1 de octubre.

“Elaboraremos otra fórmula y llegaremos a una solución”, dijo Johnson. “Ya estoy hablando con mis colegas sobre sus muchas ideas. Tenemos tiempo para arreglar la situación y nos pondremos a (trabajar en) ello”.

Tras hacerse evidente la semana pasada que no contaba con votos, el presidente de la Cámara trabajó durante el fin de semana para ganarse el apoyo de sus colegas republicanos, pero no pudo superar las objeciones sobre los niveles de gasto de algunos miembros, mientras que otros dijeron que no están a favor de ninguna resolución continua, insistiendo en que el Congreso vuelva a aprobar la docena de proyectos de ley de asignaciones anuales a tiempo y de uno en uno. Los demócratas se opusieron mayoritariamente a la medida.

¿Cuál era el plan de Mike Johnson sobre la prueba de ciudadanía de los votantes?

Desde el lado demócrata, el grueso de la oposición a la propuesta está en su negativa a aceptar que la norma exija a los nuevos votantes que demuestren su ciudadanía en el momento de registrarse.

Esto se ha convertido en una de las principales prioridades electorales de los republicanos, que alegan que los no ciudadanos voten en Estados Unidos, a pesar de que es ilegal hacerlo y de que las investigaciones han demostrado que este tipo de voto es marginal.

Los que se oponen dicen que ese requisito privaría del derecho al voto a millones de estadounidenses que no tienen a mano un certificado de nacimiento o un pasaporte cuando tienen la oportunidad de registrarse en su escuela, iglesia u otros lugares en los que se realizan campañas de registro de votantes.

Pero Johnson dijo que es un problema grave porque incluso si un pequeño porcentaje de no ciudadanos vota, esto podría determinar el resultado de una carrera muy reñida. Recordó que la representante republicana Mariannette Miller-Meeks de Iowa ganó su escaño en 2020 por seis votos.

“Es algo muy, muy serio y por eso vamos a hacer lo correcto”, dijo Johnson antes de la votación. “Vamos a financiar responsablemente al gobierno y vamos a impedir que los no ciudadanos voten en las elecciones”.

Trump animó a los republicanos a permitir un cierre parcial de gobierno

Por su parte, el candidato presidencial republicano, Donald Trump, volvió a intervenir horas antes de la votación.

Al parecer, animó a los republicanos de la Cámara de Representantes a permitir un cierre parcial del gobierno a finales de mes a menos que consigan el mandato de prueba de ciudadanía, denominado en la Cámara SAVE Act.

“Si los republicanos no consiguen la Ley SAVE, y cada onza de ella, no deben estar de acuerdo con una Resolución Continua de ninguna manera”, dijo Trump en Truth Social.

