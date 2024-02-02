El líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, anunció el jueves 'un voto de prueba' la próxima semana sobre el proyecto de ley de seguridad nacional, que incluye un acuerdo bipartidista sobre restricciones de política migratoria en la frontera y el paquete de ayuda a Ucrania e Israel.

Sin embargo, tras meses de negociaciones, la falta de apoyo entre los republicanos augura más bien que el acuerdo está cerca de naufragar. El factor clave en el estancamiento de las negociaciones -muchos análisis señalan- es la reciente irrupción de la campaña de Donald Trump alentando la fuerte resistencia de los republicanos de la Cámara de Representantes.

Eso, a pesar de que como venían exigiendo los republicanos desde hace mucho tiempo, el gobierno del presidente Joe Biden ha aceptado supeditar la ayuda a Ucrania a un notable endurecimiento de la política migratoria y la seguridad en la frontera, según reportan quienes conocen el acuerdo.

"La frontera sur está urgentemente necesitada, urgentemente necesitada de un arreglo", dijo Schumer. "La supervivencia de Ucrania está en juego... La única manera de estar a la altura de las circunstancias es si ambas partes se toman en serio llegar a un compromiso bipartidista... No hemos concluido las negociaciones, así que seguiremos trabajando para lograrlo".

Mientras tanto, siguen llegando miles de migrantes a la frontera con México luego de que en 2023 se reportara un récord en el número de encuentros de las autoridades fronterizas de Estados Unidos. Asimismo, las tropas ucranianas se están quedando sin munición para defenderse del ataque ruso en curso y el Pentágono informó que se había quedado sin dinero para Ucrania.

El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, se pronunció en la misma línea que Schumer: "Es hora de que hagamos algo, con suerte incluyendo un acuerdo fronterizo, pero necesitamos llevar ayuda a Israel y Ucrania rápidamente".

Si bien hay amplio apoyo bipartidista al respaldo a Ucrania, en la Cámara Baja hay una feroz resistencia a tratar esa ayuda de modo independiente sin antes aprobar restricciones en política migratoria.

Al punto que la representante republicana por Georgia, Marjorie Taylor Greene, ha amenazado con presentar una moción de vacancia contra Johnson si permite una votación sobre la financiación de Ucrania.

Trump no quiere acuerdo sobre la crisis migratoria

Además, Trump, el probable candidato presidencial republicano y con una influencia significativa sobre los legisladores, se ha mostrado en contra de un acuerdo sobre política migratoria que no sea, según dice sin aclarar muy bien a qué se refiere, "perfecto".

Video No solo los hispanos persiguen el 'sueño americano': miles de chinos cruzan la frontera de forma irregular



Trump calificó el acuerdo de “terrible” y dijo: "Si no va a ser un gran proyecto y realmente resolverá el problema, no lo haría en absoluto". Johnson, quien ha consultado con Trump sobre política fronteriza, también dijo a sus colegas republicanos en una reunión a puerta cerrada el martes que la disposición "no tendrá éxito" en la Cámara.

La oposición de Trump, que los críticos vinculan a los intereses de su campaña de cara a las elecciones, ha dejado a los líderes republicanos cuestionándose si la legislación fronteriza debería ser eliminada del paquete en un último esfuerzo por conseguir que el Congreso apruebe la financiación de Ucrania.

Cambio para solicitantes de asilo

El senador James Lankford, principal negociador republicano, dijo que se ha estado reuniendo con los republicanos para aclarar la "información errónea" que circula sobre el proyecto.

Y la senadora ahora independiente de Arizona, Kyrsten Sinema, otra negociadora clave, dijo que "los rumores que circulan sobre lo que (el proyecto) hace y no hace son erróneos".

En una vista aérea, miles de inmigrantes, la mayoría con mantas térmicas, esperan ser procesados en un centro de tránsito de la Patrulla Fronteriza en Estados Unidos, el 19 de diciembre en Eagle Pass, Texas. Grandes oleadas de inmigrantes que cruzan ilegalmente el Río Grande están abrumando a las autoridades fronterizas estadounidenses. Imagen John Moore/Getty Images



Sinema afirmó que el equipo de Johnson está familiarizado con los detalles del proyecto de ley y agregó que uno de los cambios propuestos, informó la agencia AP, es que los inmigrantes que soliciten asilo en los puertos de entrada serían incluidos en un "programa de autoridad de expulsión", en el que su caso se decide en un plazo de seis meses. Y los que soliciten asilo entre puertos de entrada serían detenidos y devueltos en un plazo de 10 a 15 días si no pasan las entrevistas iniciales, conocidas como pruebas de miedo creíble.

“Asegura que el gobierno tenga el poder y deba cerrar la frontera en momentos en que nuestro sistema se vea abrumado y crea nuevas estructuras para garantizar que las personas que no califican para el asilo no puedan ingresar al país y quedarse aquí”, dijo. "Es un paquete muy sólido".

El senador republicano Mike Rounds dio a entender que la información falsa que circulan por internet tiene que ver con una campaña de desinformación rusa para hacer fracasar la ayuda económica a Ucrania.