Publican el audio del momento en que Trump enseña documentos secretos y reconoce que no habían sido desclasificados

La cadena CNN hizo pública la grabación de audio del momento en que Donald Trump muestra unos documentos secretos a personas no autorizadas a verlos, reconoce que no habían sido desclasificados y comenta que como expresidente ya no puede hacerlo. La grabación es una de las pruebas presentadas por el fiscal especial Jack Smith en el caso de los documentos hallados en Mar-a-Lago.