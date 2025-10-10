El probable malentendido que le dio a Trump una victoria diplomática con su plan de paz en Gaza

Video El Parlamento israelí aprueba la primera fase del plan de paz de Trump para Gaza

Después de meses de estancamiento, el alto el fuego entre Israel y Hamas en Gaza se concretó en cuestión de días tras una maniobra hábil, o quizás un malentendido del presidente Donald Trump que acorraló a ambos adversarios.

De cualquier manera, los esfuerzos por poner fin a la devastadora guerra desencadenada por el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 a Israel han logrado un avance, y los últimos 48 rehenes, de los cuales una veintena se cree que están vivos, serán devueltos bajo el acuerdo anunciado el miércoles.

Con el tiempo, Hamas percibió a los rehenes más como una carga que como un activo, lo que abrió la puerta al acuerdo, según dos altos funcionarios estadounidenses que informaron a los periodistas bajo condición de anonimato.

Uno de los funcionarios agregó que los negociadores, liderados por el enviado especial Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner, habían detectado que “Hamas ya había tenido suficiente”.

Persisten grandes interrogantes, incluidos el gobierno y la reconstrucción de un territorio que ha sido en gran parte destruido, así como si Hamas se desarmará, una demanda clave de Israel que los militantes aún no han aceptado públicamente.

Pero por ahora parece que los combates se detendrán, porque en un momento crítico la semana pasada, Trump interpretó la respuesta muy condicional de Hamas a su propuesta como un "sí".

Un acuerdo que pendía de un hilo en todo momento

A principios de septiembre, las prolongadas negociaciones para un alto al fuego mediadas por EEUU, Egipto y Qatar estaban estancadas.

El enviado de Trump para Medio Oriente se había retirado semanas antes, culpando a Hamas. El grupo militante luego aceptó una propuesta que los mediadores dijeron era casi idéntica a una aprobada por Israel, pero no hubo respuesta pública de Israel ni de EEUU.

Hamas se mantuvo en su posición de que solo liberaría a los rehenes restantes a cambio de cientos de prisioneros palestinos, un alto el fuego duradero y la retirada total de Israel de Gaza.

El primer ministro Benjamín Netanyahu rechazó esos términos, diciendo que la guerra solo terminaría con la rendición de Hamas y la devolución de todos los cautivos, mientras Israel mantenía control de seguridad indefinido sobre Gaza.

El 9 de septiembre, varias explosiones sacudieron Doha y el humo se elevó sobre el horizonte de acero y vidrio de la capital de Qatar.

Israel había llevado a cabo un ataque aéreo contra líderes y negociadores de Hamas mientras se reunían para considerar la última propuesta de alto el fuego en esa nación árabe y aliada cercana de EEUU. El ataque mató a cinco miembros de menor rango de Hamas y a un miembro de las fuerzas de seguridad qataríes.

Esto enfureció a los líderes árabes del Golfo y enojó a la Casa Blanca. Trump rápidamente intentó controlar el daño, buscando tranquilizar a Qatar.

El ataque alarmó a los aliados estadounidenses en toda la región, incluidos países como Turquía y Egipto que han acogido a líderes políticos de Hamas. La guerra que Trump se había comprometido a terminar estaba en riesgo de expandirse nuevamente por Medio Oriente.

El ataque unió a los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) de una manera no vista desde la creación del bloque en 1981 como contrapeso a Irán posterior a la revolución.

Provocó que los siete miembros del CCG, incluidos Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, reconsideraran posturas relativamente moderadas hacia Israel y llevó a algunos a creer que Israel ahora era una amenaza mayor para la seguridad y estabilidad regional que Irán, según diplomáticos árabes familiarizados con las conversaciones en la última cumbre del bloque en Doha.

Este cambio podría haber tenido profundas implicaciones para la política antiIrán de la administración Trump, que depende en gran medida de poder responder desde dos importantes bases militares estadounidenses en Bahréin y Qatar.

Además, podría haber puesto en riesgo el logro diplomático emblemático del primer mandato de Trump: los Acuerdos de Abraham, en los cuales Bahréin y Emiratos Árabes Unidos normalizaron relaciones con Israel.

Dos semanas después del ataque en Doha, Trump se reunió con líderes de ocho naciones árabes y musulmanas al margen de una reunión anual de líderes mundiales en Naciones Unidas, que destacó el creciente aislamiento de Israel. El presidente dijo que fue su “reunión más importante”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el jueves que los esfuerzos “tomaron un giro” en esa reunión, con EEUU construyendo una coalición en torno al plan de Trump.

Un plan de alto el fuego y un ultimátum

Trump presentó su plan de paz de 20 puntos menos de una semana después, durante la cuarta visita de Netanyahu a la Casa Blanca este año. También hizo un gesto para calmar a los funcionarios qataríes enojados.

Trump llamó al primer ministro qatarí, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, y habló con él antes de entregarle el teléfono a Netanyahu. El primer ministro leyó una disculpa por escrito, expresando su pesar por la violación de la soberanía de Qatar con el ataque.

La Casa Blanca publicó posteriormente fotos de un Trump de rostro serio con el teléfono apoyado de manera incómoda en su regazo.

En una conferencia de prensa en Washington tras la reunión del 29 de septiembre, Netanyahu dijo que había aceptado el plan de Trump.

Rubio dijo que los negociadores de Trump luego intensificaron sus esfuerzos a través de intermediarios en Qatar y Egipto para lograr que Hamas se sumara, mientras Trump mantenía llamadas y reuniones con líderes mundiales.

El plan estadounidense pide que Hamas libere a todos los rehenes restantes dentro de las 72 horas posteriores al alto el fuego a cambio de cientos de prisioneros palestinos, que entregue el poder en Gaza y se desarme.

El plan exigía esencialmente la rendición de Hamas. Trump dijo que el grupo militante tenía días para considerarlo y emitió una advertencia contundente:

“Si no se alcanza este acuerdo de ÚLTIMA OPORTUNIDAD, se desatará un INFIERNO como nadie ha visto antes contra Hamas,” escribió Trump en redes sociales la semana pasada. “HABRÁ PAZ EN MEDIO ORIENTE DE UNA MANERA O DE OTRA.”

Horas después, y antes de lo previsto, Hamas envió su respuesta.

Una jugada crucial de Trump

Hamas reiteró su disposición a liberar a todos los rehenes a cambio de prisioneros palestinos y entregar el poder a otros palestinos. Pero dijo que otros elementos del plan de Trump requerían más negociaciones y no ofreció nada sobre desarmarse, una demanda clave de Israel.

La respuesta fue claramente un “sí, pero”.

EEUU e Israel podrían haberlo interpretado como un “no” y culpar a Hamas por el fracaso en alcanzar un alto el fuego en los términos de Israel, como había ocurrido antes. Israel podría haberse comprometido a continuar su invasión de Gaza o incluso expandirla.

Pero cuando la respuesta de Hamas llegó el viernes por la noche, Israel estaba mayormente cerrado por el Sabbath, y Trump fue el primero en responder.

“Según la declaración recién emitida por Hamas, creo que están listos para una PAZ duradera. Israel debe detener inmediatamente los bombardeos en Gaza, para que podamos sacar a los rehenes de manera segura y rápida,” escribió en su sitio Truth Social.

Funcionarios estadounidenses se negaron a comentar sobre el pensamiento de Trump. Si malinterpretó la respuesta de Hamas, nadie estaba dispuesto a corregirlo, ni Hamas, que había evitado su ultimátum, ni Netanyahu, quien no querría parecer que arruinaba el acuerdo del presidente.

En una breve declaración esa misma noche, Netanyahu dijo que Israel se preparaba para implementar la “primera etapa” del plan de Trump, la liberación de los rehenes, y que aún estaba comprometido a terminar la guerra según sus propios principios.

No se mencionó que Hamas no había aceptado algunas demandas clave.

Había espacio para negociar, y existía una desesperación por parte de la comunidad internacional, actores árabes clave y probablemente del propio Trump de poner fin a una guerra que ha matado a decenas de miles de palestinos y desestabilizado la región.

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, dijo el jueves que él y muchos otros funcionarios israelíes eran escépticos sobre la aceptación fuertemente condicionada de Hamas. Pero dijo que la decisión de Trump de presentarlo como una señal de avance resultó ser un movimiento “brillante”.

Trump “no solo aprovechó una oportunidad, sino que creó una oportunidad diciendo: ‘Bueno, es positivo, y vamos a partir de ahí.’ Y eventualmente funcionó,” dijo Saar a Fox News.

En una entrevista con el presentador aliado de Fox News, Sean Hannity, después de anunciar el acuerdo, el presidente dijo que esperaba que ayudara a mejorar la posición internacional de Israel.

“Acabo de hablar con Bibi Netanyahu hace un rato,” dijo Trump a Hannity, usando el apodo del primer ministro israelí. “Le dije: ‘Israel no puede pelear contra el mundo, Bibi.' No pueden pelear contra el mundo. Y él lo entiende muy bien”.

