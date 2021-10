Congresista advierte que el panel que investiga el asalto al Capitolio podría pedir enjuiciamiento de colaboradores de Trump

Stephanie Grisham, exsecretaria de prensa de Trump y autora del libro “I’ll take your questions now: what I saw at the Trump White House” (“Tomaré ahora sus preguntas: lo que vi en la Casa Blanca de Trump”), también concedió una entrevista este domingo al programa “Meet The Press”, de NBC News, donde dijo que la idea de que el expresidente volviera al poder es “aterradora” y que su objetivo principal sería la “venganza”.