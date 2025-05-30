Cómo los constantes cambios en los aranceles son para los empresarios importadores un costo más

Un panel de tres jueces del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos dictaminó el miércoles por la noche que el presidente excedió su autoridad cuando invocó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 para declarar una emergencia nacional como justificación para sus amplios aranceles.

Pero la Corte de Apelaciones del Circuito Federal admitió el jueves por la tarde una moción que permite al gobierno seguir recaudando aranceles bajo esa ley mientras el gobierno de Trump recurre la decisión del tribunal de comercio.

Antes incluso de la decisión, los empresarios y la Federación Nacional de Minoristas habían dicho que sin una resolución definitiva para el caso, el fallo del miércoles solo generaba más incertidumbre y dificultaba la planificación y los presupuestos.

“El fallo del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos que bloquea la mayoría de los aranceles del presidente Trump es solo otro capítulo en este difícil camino hacia una política comercial clara, coherente y estratégica”, manifestó Jonathan Gold, vicepresidente cadenas de suministros y aduanas del grupo, en un comunicado enviado por correo electrónico. "Pedimos una rápida resolución mientras este proceso continúa en los tribunales".

Trump invocó la ley de poderes de emergencia a principios de abril, cuando anunció gravámenes variables a productos procedentes de docenas de naciones, incluyendo los principales socios comerciales de Washington. Cuando los mercados financieros mostraron signos de pánico, el mandatario redujo la tasa al 10% para todos los países excepto China, donde llegaron al 145%.

Los empresarios planifican al margen de la volatilidad que introduce la batalla judicial por los aranceles de Trump

Jonathan Silva, propietario de WS Game Company, dijo que no tenía intención de cambiar sus planes a raíz del fallo. Los juegos de mesa que vende su empresa se fabrican en China.

“Sabemos que el proceso de apelación y una sentencia definitiva tomarán tiempo", señaló Silva. “Pero tenemos la esperanza de que esto sea el comienzo de un uso más académico de los aranceles en los próximos meses y años. Lo único que queremos es tener certezas en el entorno en el que operamos, ya que las represalias y pausas diarias no son propicias para las operaciones comerciales”.

La directora general de la tienda de electrónica Best Buy, Corie Barry, dijo a reporteros el jueves que las noticias legales no la hacían más o menos optimista, sino que subrayaban la importancia de continuar siendo ágiles sin cambiar de rumbo en respuesta a los cambios casi diarios en los aranceles.

“No creo que haya algo que haríamos de manera diferente basándonos en las noticias”, comentó. “Lo que realmente he tratado de trabajar con el equipo es no reaccionar de forma exagerada a cualquier acontecimiento puntual, sino mantenernos enfocados de manera obsesiva en nuestros clientes y asegurarnos de que estamos ofreciendo la selección, el precio y las promociones correctas, sea cual sea el contexto”.

Barry dijo a analistas que Best Buy ha tomado una serie de medidas para compensar el alza de los costos arancelarios, incluyendo presionar a sus proveedores para que diversifiquen sus lugares de producción. En una decisión que calificó como de “último recurso”, la compañía subió algunos precios para absorber los costos derivados de los nuevos impuestos, añadió sin ofrecer más detalles debido a la cambiante situación.

Jim Umlauf, cuyo negocio, 4Knines, con sede en Oklahoma City, fabrica fundas para asientos de vehículos y revestimientos para el maletero para dueños de perros y otros, apuntó que el fallo del tribunal no le ofreció tranquilidad, sino que le complicó aún más la toma de decisiones.

“En este punto, no sabemos si la decisión se mantendrá, si se aplica a los aranceles originales de 2018 de (Trump), o cómo se hará cumplir”, declaró. “Sin claridad, tenemos que hacer planes alrededor de un objetivo en movimiento. Como muchos otros, ya hemos cerrado presupuestos y tomado decisiones de compra asumiendo que los aranceles se mantendrían. Esta novedad, en lugar de ofrecer alivio, introduce nuevas complicaciones logísticas en el peor momento posible”.

Por su parte, Kelsey O’Callaghan, fundadora de una empresa de accesorios de cocina y baño en Salt Lake City llamada Dorai Home, dijo que espera que la guerra comercial continúe. Los constantes cambios desde el regreso de Trump a la Casa Blanca la han dejado “aturdida”, pero O’Callaghan indicó que ha tratado de tomar decisiones informadas.

La empresa ya pospuso el lanzamiento de varios productos nuevos, despidió a su director general y a otros empleados clave. A principios de abril suspendió los envíos de pedidos desde China, pero reanudó algunos de manera escalonada cuando Trump redujo la tasa para esos bienes al 30% durante 90 días.

“Desde el punto de vista empresarial, hay que tratar de crear tanta certeza y estabilidad como se pueda con las variables que se pueden controlar”, dijo O’Callaghan.



Pero algunas empresas eran más optimistas. El director general de Burlington Coat Factory, Michael B. O’Sullivan, indicó el jueves que la pausa en los aranceles podría ayudar a minoristas de descuento como el suyo, que compran el inventario excedente de otros minoristas.

El fallo del tribunal y la continua incertidumbre pueden alimentar aún más una carrera por la producción que comenzó cuando la tasa de aranceles para productos chinos se redujo sustancialmente, comentó O'Sullivan.