Contratistas de Medicaid, ¿están traicionando a los pacientes?

Los contratistas no ahorran dinero

Sin embargo, existe poca evidencia de que estos contratistas mejoren la atención al paciente o ahorren dinero al gobierno. Cuando los auditores, los legisladores y los reguladores se molestan en mirar, muchos concluyen que las aseguradoras de Medicaid no toman en cuenta el dinero gastado, brindar la atención necesaria o acceso a una cantidad suficiente de médicos . La supervisión es muy deficiente y los legisladores en varios estados han hecho saltar las alarmas a pesar de que continúan pagando dinero.

"No tenemos planes en marcha para el nivel de escrutinio que necesitan", dijo el doctor Andrew Bindman, ex director de la Agencia federal para la Investigación y Calidad de la Atención Médica y ahora profesor en la Universidad de California-San Francisco. "Este sistema está dirigido a la obtención de ganancias, y prácticamente no hay penalización por un mal desempeño".

A cambio de sus tarifas fijas, las aseguradoras privadas distribuyen el tratamiento dentro de una red limitada, lo que en teoría permite una atención más juiciosa y económica. Los estados tienen contratos con los planes de salud como una forma de asegurar cierta previsibilidad en sus presupuestos anuales.