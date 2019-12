Wisconsin y la ofensiva contra el derecho al voto

Wisconsin no es la excepción. El Centro Brennan de la Universidad de Nueva York, organización no partidista que promueve el derecho al voto, advierte que “durante los últimos 20 años, los estados han colocado barreras en las urnas electorales”. Esas barreras incluyen leyes que exigen identificación con fotos a la hora de votar – exigencia que a menudo no pueden cumplir jóvenes y ancianos - reducen los días de votación anticipada, restringen la inscripción de votantes y purgan las listas electorales.