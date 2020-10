Shakira: Los padres de 545 niños aún desaparecidos y un silencio ensordecedor

En esa “tierra de la libertad” existen 545 niños atrapados, en peligro de crecer sin padres ; 545 niños que se van a la cama sin saber si volverán a verlos; 545 niños que no pueden abrazar, reír o llorar en el regazo de aquellos a los que más quieren y necesitan.

Se calcula que 60 de estos niños tenían menos de cinco años cuando fueron separados por primera vez de sus padres. No puedo evitar pensar en mis hijos pequeños y recordar cómo acuden a mí llorando cuando caen y se lastiman, y el dolor que siento cuando no estoy ahí para atenderles y abrazarles.

No puedo imaginar qué sentiría si no supiera dónde está mi hijo, si se encuentra a salvo, o no ¿quién consuela el llanto de aquellos niños? ¿Quién atiende el miedo sin tregua que debe embargarles cada noche y las cicatrices emocionales que dejarán en ellos para siempre?