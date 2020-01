Use su teléfono para detectar imágenes falsas sobre el conflicto EEUU - Irán (y cualquier otro)

Haga preguntas simples

1. ¿Cuándo se tomó la foto?

¿Hay alguna información en la imagen que le permita saber de cuándo es la imagen? Si no la hay, ¿existe alguna pista al respecto? Por ejemplo, ahora es invierno en Irán (unos 35 grados F, 2 grados C), y la imagen que recibió en Twitter supuestamente muestra la ciudad de Teherán hoy, durante una protesta por la muerte del general Qassem Soleimani. ¿Las personas usan abrigos y mangas largas o no?