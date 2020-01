¿Una presidenta para el 2020?

Las mujeres han demostrado liderazgo y eficacia en el gobierno estadounidense desde hace ya mucho tiempo. Actualmente tenemos el Congreso con más legisladoras en la historia , lográndose el triunfo electoral de 127 entre demócratas y republicanas. Además, el mundo ha visto la tenacidad y temple de mujeres como Nancy Pelosi en su rol de portavoz de la mayoría en la cámara baja. También las candidatas en las primarias demócratas han demostrado estar entre los contendientes más sobresalientes y preparados a la hora de expresarse y plantear soluciones. Tanto es así que el endoso del periódico The New York Times fue expresado en favor de Amy Klobuchar y Elizabeth Warren . El diario las cataloga como las mejores opciones para implementar medidas necesarias y llevar un mensaje conciliador dentro del polarizado partido demócrata que sufre una guerra interna entre progresistas y moderados.

Estados Unidos está listo para una presidenta hace tiempo. Sin embargo, no ha ocurrido porque el precedente histórico que representaría ese logro no ha sido prioridad para los votantes a la hora de sufragar por ese cargo. La curiosidad periodística me empujó a realizar una encuesta informal en mis redes sociales. La pregunta que hice fue: ¿Cuán importante es para ti que una mujer sea presidenta? La mayoría de los participantes fueron mujeres y respondieron que el asunto les parecía algo secundario, por lo que no darían su voto a una mujer sólo por ser mujer. No obstante, la fuerza electoral que tienen las féminas americanas en sus manos es mayor de lo que creen.