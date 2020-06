Un momento de libertad que nos presagia el triunfo

El martes 11 de junio del 2019 desperté a eso de las 4:30 a.m. En mi celular había dos mensajes que anunciaban la posible salida de los presos políticos. Traté de no esperanzarme porque no era la primera vez que se hablaba del tema y al final no salían. Pero a los pocos minutos comprobé que esta vez sí era cierto. Llegó la prueba.