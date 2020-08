Tentaciones autoritarias: cómo América Latina nos preparó para Trump

La democracia en Estados Unidos está a prueba. El presidente se preguntó en un tuit si se deberían retrasar las elecciones presidenciales de noviembre por un supuesto fraude en la votación por correo. Por principio, no hay ningún fraude y Trump no puede tomar un responsabilidad que es del Congreso.

Pero líderes locales creen que su presencia es contraproducente y solo aumenta las tensiones con los manifestantes que se quejan, precisamente, del abuso policial y la desigualdad racial. "Esto es un ataque a nuestra democracia", dijo el alcalde de Portland, Ted Wheeler, [iii] en The New York Times.

La demanda presentada por la procuradora general de Oregon contra el Departamento de Seguridad Interna y la Patrulla Fronteriza describe imágenes que me recuerdan las prácticas más tenebrosas de los sistemas totalitarios en América Latina . La queja dice que agentes federales "han usado vehículos sin identificar para manejar en el centro de Portland, han detenido a manifestantes, y los han puesto en vehículos sin identificar, sacándolos de lugares públicos y sin establecer una razón para su arresto".

Este tipo de abuso contra civiles lo había escuchado de agentes de la seguridad del Estado en Venezuela y Nicaragua, y de los llamados "segurosos" en Cuba, pero no de operativos en Estados Unidos. "Esto es un evidente abuso del poder", dijo la gobernadora de Oregon, Kate Brown, en The New York Times.