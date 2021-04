La esquiva reforma migratoria

El Congreso retorna a sus labores y, en materia migratoria, seguimos con el mismo y cansado libreto de hace décadas. De una parte, los republicanos explotan la “crisis” en la frontera como si se tratara de algo nuevo, sin ofrecer soluciones, solo un retorno a las políticas crueles de Donald Trump. Y los demócratas, entendiendo que no todos su miembros apoyan medidas de amplio alcance y haciendo cálculos políticos, comienzan a ofrecer excusas, a culpar a los republicanos y a preparar el terreno para otra posible decepción.

En estas próximas semanas comenzará a irse definiendo cuál será la suerte del amplio plan migratorio de Joe Biden , que busca legalizar a los 11 millones de indocumentados, y el destino de las otras medidas de menor alcance que legalizan, por ejemplo, a los dreamers y a los trabajadores agrícolas. Estas medidas se aprobaron en la Cámara Baja, pero el tranque está en el Senado, y todo es salpicado por el arribo a la frontera de miles de migrantes, especialmente menores no acompañados, que vuelve a revivir el argumento republicano de que sin control en la frontera no podemos hablar de legalizar a quienes ya están en el país sin documentos, muchos de ellos por décadas.

La última amnistía verdadera fue en la presidencia del republicano Ronald Reagan en 1986 y legalizó a 2.7 millones de indocumentados. La medida fue criticada por no hacer suficiente para evitar que los empleadores siguieran contratando indocumentados, de manera que la eterna oferta de trabajo y demanda de mano de obra siguió vigente, en tanto miles de inmigrantes siguieron llegando tras la amnistía de aquel año. Eso, y que las políticas de Estados Unidos en la región desestabilizaron a muchos de los países que estuvieron enfrascados en guerras civiles que provocaron el éxodo de sus nacionales rumbo al Norte, después de todo responsable de los desmanes que dejó a su paso.

Llega el año 2001 con un republicano en la presidencia, George W. Bush, y no uno cualquiera. Un republicano que apoyaba una reforma migratoria amplia que se hizo sal y agua tras los ataques terroristas de ese año en Nueva York, Washington y Pennsylvania. En los últimos dos años de su presidencia, en 2006 y 2007, hubo intentos fallidos. El debate de 2007 puso de manifiesto muchas cosas, entre otras un movimiento antiinmigrante muy organizado, un movimiento pro inmigrante dividido, así como las consideraciones político-partidistas de siempre: demócratas moderados opuestos, y en ese año en particular, la posibilidad de que fuera otro presidente republicano, W. Bush, quien promulgara la reforma, algo que muchos demócratas no veían con buenos ojos.