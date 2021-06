Presidente Biden, se acaba el tiempo

“En junio (del 2020, cuando Trump todavía era presidente) me tiré tres veces porque me decían que sí están pasando y yo entraba y nada”, le dijo Mejía a Univision en Roma, Texas, poco después de intentar el cruce ilegal por sexta vez. “Hace dos meses (ya con Biden en la Casa Blanca) volví a intentarlo y nada. Hace un mes volví a intentarlo e igual me deportan y no me dan entrada”. En un video aparece su hija pequeña con un pie enlodado y sin un zapato, que perdió en el peligroso cruce por balsa por el Río Grande.