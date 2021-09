Una política educativa más inteligente ayudará a que el regreso a la escuela sea un éxito

Es probable que la pandemia tenga mucho que ver con esta tendencia, pero no hay duda de que la preocupación por las escuelas en general es un factor importante. Las familias de todo el mundo quieren estar seguras de que sus hijos están recibiendo la mejor educación. Pero muchos están descubriendo que la escuela pública local que se les asigna no es la mejor opción. Puede ser una burocracia que no responde, o una selección limitada de cursos, o una junta escolar centrada en temas que tienen poco que ver con la educación. Pero por la razón que sea, las familias están votando con los pies y eligiendo algo diferente.