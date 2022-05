Pero eso no resuelve el actual problema de la violencia. AMLO no ha dado ninguna señal de que va a cambiar su fallida estrategia contra la criminalidad en México. Pronto su gobierno se convertirá en el más violento del siglo.

Ojalá me equivoque. Sin embargo, si las cosas no cambian radicalmente y pronto, más mujeres desaparecerán o serán ejecutadas con absoluta impunidad en México. Ante la pregunta: ¿quién las mató? Pocas veces tenemos una respuesta. Y mucho menos a alguien acusado, sentenciado y en la cárcel.