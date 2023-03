Ocultar la realidad

López Obrador, todas las mañanas, de lunes a viernes, les pinta a los mexicanos el país que él se imagina -es la narrativa desde el poder- pero que no es en el que viven más de 130 millones de personas. Sigue siendo un presidente muy popular -en contraste con los previos y corruptos gobiernos de panistas y priistas- y tiene la legitimidad de más de 30 millones de votos en la pasada elección. Pero no es mago. Sus palabras no cambian la realidad. Y lo peor es que, al no reconocer lo que está mal y asumir su responsabilidad en los errores, es imposible encontrar verdaderas soluciones.