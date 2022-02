En México "nos están matando a todos"

Pero lo peor de todo es que López Obrador no lo quiere ver. No corrige su estrategia. Cree, equivocadamente, que reunirse todos los días a las 6 de la mañana con su gabinete de seguridad es suficiente. Y no entiende que no se trata de reunirse sino de dar resultados. Sí, las cifras de homicidios dolosos se han estabilizado pero a los niveles más altos de la historia reciente. Es como decir que un incendio está controlado cuando quema más fuerte.