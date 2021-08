Lecciones olímpicas

Mi obsesión por las olimpíadas tiene una larga historia. Yo también tuve un sueño olímpico. Cuando tenía 15 años fui aceptado para entrenar en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM). Empecé en salto de altura -logré saltar varios centímetros por arriba de mi estatura, que no es mucho- y luego que me diagnosticaron un problema en la columna pasé a correr 400 metros con vallas. Mi mayor objetivo por dos años fue prepararme para, algún día, ir a unas olimpíadas. Pero la lesión -una fisura en una vertebra- no mejoró, los doctores me prohibieron seguir entrenando y eso terminó con mis aspiraciones olímpicas. Nunca he llorado tanto en mi vida. Y todavía hoy los ojos se me llenan de lágrimas al recordarlo.