La carta de triunfo republicana es la supresión de votantes

Casi 30 millones de estadounidenses han votado ya por correo o en la votación anticipada. Este año se impondrá un récord de votación. Y, sin embargo, millones también se verán privados del derecho a sufragar debido a la más gigantesca operación de supresión de votantes en la historia moderna de Estados Unidos. La realiza el Partido Republicano de un extremo a otro del país porque se ha convertido en un partido cuya existencia depende de que grandes cantidades de personas no participen en nuestras elecciones. A continuación, repaso ejemplos notables de supresión en la contienda en curso.

En enero de 2019, los demócratas promovieron en el Congreso la Ley para el Pueblo, “Fort the People Act”, cuyo objetivo primordial era expandir el voto entre los estadounidenses. Pero los republicanos la rechazaron de plano. Su apuesta es que mientras menos personas sufraguen, mejores posibilidades tienen de ganar elecciones sus candidatos. Esa apuesta se ha convertido en consigna desde que el presidente Trump se convirtió en el máximo líder del GOP.

Ya en plena faena electoral, los republicanos han pasado agresivamente a la ofensiva para suprimir votantes. En el estado clave de la Florida, adoptaron una ley promovida por el gobernador republicano Ron Desantis para evitar que puedan votar un millón 400,000 exconvictos que residen en el estado. Los electores floridanos les habían dado el derecho a hacerlo en un referendo. Pero la posterior ley republicana les obliga a pagar todas las multas carcelarias, honorarios y deudas antes de que puedan votar. Gracias a donaciones de Lebron James, Michael Bloomberg y otros, decenas de miles lograron empadronarse. Pero la inmensa mayoría no calificó. Aproximadamente la mitad de los exconvictos son afroamericanos e hispanos.

Los republicanos restringieron la votación por correo en Mississippi, exigiendo que el votante tenga lo que ellos llaman “un motivo legítimo” para sufragar así. La Corte Suprema del estado, auténtica guarida republicana, falló en septiembre que las condiciones preexistentes de salud no califican de forma automática a las personas para solicitar boletas de ausente. En Iowa, la Legislatura estatal, controlada por republicanos, prohibió enviar boletas por correo a los electores. Los republicanos del estado entraron en pánico porque días antes, durante las primarias de junio, una cantidad allí sin precedente de 530,000 votantes habían sufragado mediante esas boletas.

La sistemática supresión de votantes ha ayudado a los republicanos a conquistar gobiernos estatales en años recientes y contribuyó a la victoria del presidente Trump en 2016, a pesar de que éste perdió el voto popular por casi tres millones ante Hillary Clinton. Los republicanos confían en repetir la hazaña este año. Y los demócratas están nerviosos por la envergadura de la manipulación. Por eso están exhortando a sus votantes y a los independientes a continuar votando y no cederles las urnas a los republicanos el próximo tres de noviembre. Trump les responde exhortando a sus tropas de choque a acudir a las urnas, un guiño para que intimiden, preferiblemente con armas de fuego donde pueden portarlas abiertamente, a electores de minorías étnicas.

No podemos llamar a la supresión de votantes republicana “la gran sorpresa de octubre”. Sorpresa definitivamente no es. Y se ha cocinado a fuego lento a través de meses y años. Pero no cabe duda de que es la mejor carta de triunfo de los republicanos.