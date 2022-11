Twitter en tiempos de Musk: nada fue lo que parecía

No es posible no tomar en cuenta a la hora de hacer una evaluación, que Elon Musk es uno de los grandes inventores de nuestro tiempo. No es sólo un emprendedor y un empresario, sino un ambicioso generador de grandiosas novedades como los primeros carros eléctricos comerciales y uno de los primeros sistemas prácticos para conocer el espacio. Se dice rápido pero son empresas monstruosas que usualmente toman imperios enteros.